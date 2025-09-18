Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув 20%, – операційний директор "Метінвесту"

Серед головних викликів для українського бізнесу залишаються дві проблеми – високі тарифи державних монополій та дефіцит працівників, який подекуди сягає критичної межі.

Про це операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко розповів на Форумі промисловців, який організовував Forbes Ukraine, передає пресслужба компанії.

"Ми постійно ведемо діалог щодо питання тарифів держмонополій. Звісно, я розумію необхідність підвищення тарифів. Але такі рішення мають враховувати інтереси великого бізнесу – щоб приватні компанії не компенсували неефективність державних підприємств. Важливо знаходити компроміси та спільно рухатися до розв’язання цієї проблеми", – сказав Мироненко

Він додав, що ще однією проблемою для галузі є нестача персоналу: наразі на підприємствах групи дефіцит кадрів становить близько 15–20%.

"Він компенсується понаднормовою працею, роботою у вихідні та залученням підрядників. Це питання залишається відкритим, адже мобілізація потрібна для підтримання обороноздатності країни, і водночас вона обмежує можливості нарощувати виробництво", – пояснив управлінець.

Він додав, що попри ці виклики, "Метінвест" зумів адаптуватися до умов воєнного часу: металургійні підприємства компанії нині працюють на 75% від довоєнної потужності.

"Ми фактично відновили великі інвестиції в українські об’єкти. Цього року вклали $20 млн у ремонт доменної печі на "Каметсталі", будуємо установку для згущення відходів на Північному ГЗК, що забезпечить його роботу на десятки років уперед. На наступний рік планується значна інвестиційна програма з відновлення українських фондів", – сказав Мироненко.

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні загальної допомоги на 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

У 2024 році компанія також інвестувала $170,5 млн у екологічні проєкти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.