Дефіцит кадрів на українських підприємствах сягнув 20%, – операційний директор "Метінвесту"

операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко

Серед головних викликів для українського бізнесу залишаються дві проблеми – високі тарифи державних монополій та дефіцит працівників, який подекуди сягає критичної межі.

Про це операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко розповів на Форумі промисловців, який організовував Forbes Ukraine, передає пресслужба компанії.

"Ми постійно ведемо діалог щодо питання тарифів держмонополій. Звісно, я розумію необхідність підвищення тарифів. Але такі рішення мають враховувати інтереси великого бізнесу – щоб приватні компанії не компенсували неефективність державних підприємств. Важливо знаходити компроміси та спільно рухатися до розв’язання цієї проблеми", – сказав Мироненко

Він додав, що ще однією проблемою для галузі є нестача персоналу: наразі на підприємствах групи дефіцит кадрів становить близько 15–20%.

"Він компенсується понаднормовою працею, роботою у вихідні та залученням підрядників. Це питання залишається відкритим, адже мобілізація потрібна для підтримання обороноздатності країни, і водночас вона обмежує можливості нарощувати виробництво", – пояснив управлінець.

Він додав, що попри ці виклики, "Метінвест" зумів адаптуватися до умов воєнного часу: металургійні підприємства компанії нині працюють на 75% від довоєнної потужності.

"Ми фактично відновили великі інвестиції в українські об’єкти. Цього року вклали $20 млн у ремонт доменної печі на "Каметсталі", будуємо установку для згущення відходів на Північному ГЗК, що забезпечить його роботу на десятки років уперед. На наступний рік планується значна інвестиційна програма з відновлення українських фондів", – сказав Мироненко.

Читайте також: "Метінвест" інвестував ще 135 мільйонів у модернізацію обладнання "Запоріжсталі"

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні загальної допомоги на 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

У 2024 році компанія також інвестувала $170,5 млн у екологічні проєкти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.

кадри (25) металургія (992) робота (952) Метінвест (833) Новини компаній (3631)
+7
Коментувати
Він додав, що ще однією проблемою для галузі є нестача персоналу: наразі на підприємствах групи дефіцит кадрів становить близько 15-20%. Джерело: https://censor.net/n3574779

Пропоную набирати їх з золотого заброньваного резерву - прокурорів ,поліцейських ,митників ,держчиновників всіх штибів ..
показати весь коментар
18.09.2025 12:04 Відповісти
Ну заводьте пісню про завезення мігрантів , бідні та нещасні . Сильніше гудіть потрібно було в 14
показати весь коментар
18.09.2025 12:05 Відповісти
так вже завозять і платять їм більше чим українцям(
показати весь коментар
18.09.2025 12:12 Відповісти
зато 22-летним можно за кордон
показати весь коментар
18.09.2025 12:06 Відповісти
Думаеш вони будуть працювати за то що платить метіневест . Там зараз працюють лише заради броні.
показати весь коментар
18.09.2025 12:22 Відповісти
"Думаеш вони будуть працювати"

а здесь очень думать не надо. пусть працюють там где им нравится и платят налоги. в противном случае отменить пособия по безработице для трудоспособной категории и не создавать условия для ничегонеделания. недемократично? да. но в стране война и страна должна быть мобилизована.
зелень делает всё наоборот
показати весь коментар
18.09.2025 12:31 Відповісти
Тепер хоч хтось може вибрати сам де йому жити і працювати, а не якась міфічна держава зробить це за нього
показати весь коментар
18.09.2025 13:12 Відповісти
"Тепер хоч хтось може вибрати сам де йому жити і працювати"

это можно было сделать и раньше, и без зеленых новаций, никто до войны не запрещал, но ситуация сейчас другая и потужные решения трускавецких мудрецов здесь совсем не к месту
показати весь коментар
18.09.2025 13:26 Відповісти
Зеленський завжди дурень. Він і тут схибив. Він взагалі ніщо... Тільки блазень !
показати весь коментар
18.09.2025 12:31 Відповісти
Ось куди мають бути залучена молодь 18-25 , а не шукати заробітку в телеграмі на ворожих ресурсах. Замість служби приносити користь.
показати весь коментар
18.09.2025 12:07 Відповісти
Не треба скигліть - нехай товаріщь гудок бере лопату і працює на своєму заводі, а не чілить в Європі.
показати весь коментар
18.09.2025 12:14 Відповісти
В Німеччині на випадок війни планують ввести тотальну трудову повинність для всіх працездатних цивільних.
показати весь коментар
18.09.2025 12:19 Відповісти
Невже і біженці будуть працювати, чи тільки корінні німці будуть захищати цих нероб.
показати весь коментар
18.09.2025 12:24 Відповісти
Отже нехай рижа ахметка приїжджає с Англії і стає у станка а невивозе вагонами намародерене в Україні
показати весь коментар
18.09.2025 12:25 Відповісти
Виплачувайте добру зарплатню та не буде вакансій.
показати весь коментар
18.09.2025 12:28 Відповісти
підприємство гниди ахметова(одно з тих хто привів війну в Україну) волає про нестачу кадрів ..

сюр
показати весь коментар
18.09.2025 12:43 Відповісти

