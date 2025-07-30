Альтернативна енергія та адміністрування викидів: "Метінвест" Ахметова за рік направив $170 мільйонів на екологічні проєкти

У 2024 році компанія "Метінвест" спрямувала на екологічні витрати $170,5 млн, у тому числі $39,8 млн – на капітальні інвестиції та $129,1 млн – на поточні витрати.

Загалом інвестиції компанії зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення, йдеться у звіті компанії.

У пресслужбі "Метінвесту" зауважили, що сума екологічних витрат збільшується щороку: у 2024 вона на 2% більша, ніж у 2023 році, та на 5% більша, ніж у 2022 році.

"Екологічні ініціативи продиктовані потребою відповідати вимогам європейського законодавства, зокрема, таким системам, як MRV (моніторинг, звітність і верифікація), CBAM (механізм транскордонного вуглецевого коригування), ESRS (стандарти звітності сталого розвитку) та ETS (система торгівлі викидами). Для кожного підприємства, яке готове постачати свою продукцію до ЄС та інтегруватися до євроспільноти, ця термінологія трансформується у вигляді інвестицій в екологічні проєкти", – зазначається у повідомленні.

У "Метінвесті" зазначають, що екологічні ініціативи дають підприємствам змогу не лише зменшувати вплив на довкілля, а й економити. Адже використання альтернативних джерел енергії, як-от біопаливо, скорочує витрати на енергоресурси, а системи моніторингу, такі як MRV чи ETS, надають інструменти для аналізу ефективності та прийняття управлінських рішень.

Відтак, окремі підприємства компанії вже оптимізують енергоспоживання та поступово переходять на альтернативні джерела енергії. Так, на Північному та Центральному ГЗК здійснено часткове заміщення природного газу біопаливом (лушпиння соняшника), що сприяє зниженню викидів CO₂.

Також компанія впроваджує системи адміністрування викидів CO₂, такі як MRV, CBAM, ESRS і ETS.

"Ці системи дають змогу не лише відповідати європейським стандартам, а й оптимізувати виробничі процеси, знижуючи витрати на пальне та енергію", – коментують в компанії.

У "Метінвесті" очікують, що виконання вимог цих систем не лише сприятиме зменшенню екологічного навантаження, а й забезпечить економічні переваги: скорочення витрат на енергоресурси, підвищення ефективності виробництва та можливість безперебійного експорту до ЄС.

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.