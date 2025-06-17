"Запоріжсталь" вкладе у ремонт своєї ТЕЦ цього року 75 мільйонів інвестицій
Згідно із щорічною програмою капітальних інвестицій, "Запоріжсталь" компанії "Метінвест" почала ремонти ключових агрегатів теплоелектроцентралі.
На це комбінат спрямує близько 75 мільйонів гривень інвестицій, повідомляється на сайті "Запоріжсталі".
В цілому ж бюджет підприємства на капітальні інвестиції у 2025 році запланований на рівні 1,1 млрд гривень, зазначається у повідомленні.
"Теплоелектроцентраль відповідає за виробництво трьох ключових видів енергоресурсів – пари, дуття, електроенергії, і живить ними підрозділи підприємства, забезпечуючи безперервність виробничих процесів. Капітальні ремонти дозволять підвищити надійність та безвідмовність як окремих вузлів агрегатів, так і всього енергокомплексу Запоріжсталі", – пояснив в.о. генерального директора "Запоріжсталі" Тарас Шевченко.
Він уточнив, що завод почергово виводитиме в ремонт енергетичне обладнання, оскільки комплекс робіт виконуватимуть в умовах діючого виробництва зі збереженням планових виробничих об’ємів.
Раніше "Запоріжсталь" розпочала масштабний капітальний ремонт котлоагрегату №5, який планово виконується раз на кілька років та триватиме близько 100 діб. Наступний на черзі – турбокомпресорний агрегат №7, тут усі заплановані роботи мають виконаюти протягом 80 діб. А восени стартує капітальний ремонт на турбогенераторі №1, який триватиме 45 діб, наразі триває підготовка до виконання робіт.
Капітальні ремонти виконають силами власної інжинірингової служби із залученням підрядних організацій "Інвентум Україна" та "Інтел Енерго", додали у пресслужбі підприємства.
"Таким чином, попри складну економічну ситуацію "Запоріжсталь" поступово збільшує об’єми капітальних інвестицій у виробництво під час війни: в 2022 році інвестиції складали 500 млн гривень, в 2023-му – 750 млн гривень, в 2024-му – 938 млн гривень. Бюджет капітальних інвестицій у 2025 році заплановано на рівні 1,1 млрд гривень", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль