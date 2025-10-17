Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рік умовно замість восьми років тюрми: Підозрюваний у розкраданні коштів на відновлення Харкова уклав угоду з прокуратурою

Підозрюваний у розкраданні коштів на відновлення Харкова уклав угоду з прокуратурою

Вищий антикорупційний суд (ВАКС)затвердив угоду про визнання винуватості, укладену прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з виконавчим директором комунального підприємства "Харківські теплові мережі" Валерієм Морозовим та першим заступником генерального директора цього КП Сергієм Воликом.

Таке рішення ВАКС ухвалив 13 жовтня у межах справи про заволодіння 128,2 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Харкова, повідомляє "Слово і діло".

Зокрема, Волику призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років та штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із забороною обіймати певні посади на строк 3 роки. Водночас його звільнили під випробувальний строк в 1 рік.

Морозову призначили 7 років ув'язнення з аналогічним покаранням та іспитовим строком в 1 рік. Додатково, він добровільно відшкодує 1 млн грн і перерахує їх КП "Харківські теплові мережі".

Як повідомлялося, навесні 2024 року НАБУ і САП викрили викрили злочинну групу, яка у 2022 році заволоділа 160 млн грн (зокрема, понад 22 млн грн – міжнародної допомоги), які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

За даними слідства, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" зміг отримати для своїх компаній прямі договори на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан зловмисники використали як привід не проводити відкриті торги.

Компанія-постачальник продукції закупила необхідне через низку фірм-прокладок у виробника і продала її комунальному підприємству за понад удвічі завищеною ціною. Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів – 22 млн грн – була надана Світовим Банком та призначалися для розвитку міської інфраструктури.

Про підозру у справі повідомили семи особам: лідеру організованої групи, першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП "Харківські теплові мережі", а також чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

НАБУ (1589) Харків (743) ВАКС Антикорупційний суд (790) Харківська область (24) Харківський район (11)
Топ коментарі
+10
Вкрали 128 мільонів, відшкодують 1 і за це їх позбавлять покарання?? Акуєть у нас кривосуддя!
показати весь коментар
17.10.2025 16:46 Відповісти
+2
Добре, що закон лояльний до справжніх повноправних українців. А неповноправних - на підвал, без всяких там угод, а далі "кровью іскупать віну".
показати весь коментар
17.10.2025 16:47 Відповісти
+2
Ще одні укладачі угод. Зашибісь. Як вигодно зараз бути злочинцем і вбивати або грабувати людей. ***** вбив мільйон людей а йому пропонують угоду ще й різні ніштяки і повернення в єліту. В Україні якщо вкрав 100млн. повертаєш один і ти вже повноцінний член української еліти. Зате якщо ти ухилянт і не хочеш віддати своє життя за всіх ціх крадіїв і вбивць то тебе прирівнюють до зрадника Батьківщини і присуджують тобі всіх собак і серйозні терміни за гратами. Це просто пздц ****
показати весь коментар
17.10.2025 16:52 Відповісти
Ну він ще зо 20 лямів дав прокуратурі і судді. Чи ви вірите що йому просто так смішне покарання призначили знаючи скільки він свиснув? Так що якщо будете красти то крадіть стільки щоб поділитися з прокурором і суддею. Якщо будете вбивати то беріть побільще заручників щоб теж виторгувати свобі свободи і ніштяків. Інакше в цьому гнилому світі ніяк
показати весь коментар
17.10.2025 16:55 Відповісти
Хорошо откатили бабулесов!
показати весь коментар
17.10.2025 17:01 Відповісти
РИГОСуддя ВАКС Віра Михайленко імені тоді ще мафії Портнова, убієнного Татаровим, обрана у 2023р

За https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/vaks-pislya-kilkoh-nevdalih-sprob-obrav-novu-ochilnitsyu-scho-vidomo-pro-viru-mihajlenko.htm даними ЗМІ, восени 2020 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягла до відповідальності Михайленко, яка на той час була вже слідчим суддею ВАКС.

Їй було призначено попередження за дозвіл проводити заочне розслідування щодо скандального ексміністра-втікача часів Януковича-Азарова Миколи Злочевського. Останній втік із України у 2014 році. Прізвище Злочевського у 2023 році згадали у медіа у зв'язку з https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-kopalini-z-kriminalnim-shlejfom-lyudi-eksministra-zlochevskogo-skladuyut-pisok-na-zavodi-v-kievi-14-02-2023.html розслідуванням давнього екологічного злочину.

За https://proisvol.info/2020/02/22/mixajlenko-v-v-suddya-narkoman-grabizhnik-shaxraj-i-zradnik/ інформацією ГО "Україна проти свавілля чиновників", станом на 21.02.2020 року суддя Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко начебто винесла біля 20-ти неправосудних ухвал, якими з однієї сторони повністю нівелювала кропіткі досягнення громадської організації, а з іншої - зумисно перешкодила наповненню державної скарбниці на сотні мільйонів гривень, тим самим суттєво послабивши боєздатність ЗСУ (військової компанії на сході України) та добробут соціально незахищених верств населення.

Крім того, суддя нібито зумисно змушувала годинами очікувати "ненависних" для неї учасників судового провадження призначеного судового засідання, а згодом повідомляє їм що дане судове засідання знімається з розгляду у причині проведення невідкладних дій - проведення "термінового" судового засідання в іншому процесі. Також, суддя навмисно затримувала розгляд скарг, які подаються "неугодними" для неї скаржниками.

Крім того, за даними цієї ГО, суддя Віра Михайленко регулярно запізнюється на роботу або взагалі прогулюює цілі робочі дні, однак отримує заробітну плату повну (100%), без відрахувань за прогуляні дні та за допущені запізнення, що не узгоджується із моральним обліком судді Вищого антикорупційного суду.
показати весь коментар
17.10.2025 17:18 Відповісти
Уклав угоду - віддав 2/3 з вкраденого прокурорським і все, ти ні в чьом нє вінават...
показати весь коментар
17.10.2025 16:48 Відповісти
Чудова новина з країни дураків .
показати весь коментар
17.10.2025 16:52 Відповісти
Соромно жити в такій країні.
показати весь коментар
17.10.2025 16:55 Відповісти
ВАКС вже **** дався - під час війни так судити - і ніякої управи на цих вищих - вони шо теж самі по собі?
показати весь коментар
17.10.2025 16:58 Відповісти
На війни вбито 500 000

а втікло 16 млн І ОСЬ ЧОМУ. Бо стало очевидно що тут жити можуть лише судді і корупціонери
показати весь коментар
17.10.2025 16:58 Відповісти
Ніхто не боїться красти, бо нікого ніколи не садять.
показати весь коментар
17.10.2025 17:00 Відповісти
харків'яни!!!!!!
чому це зелене падло ще живий?
показати весь коментар
17.10.2025 17:01 Відповісти
Татарово суди Україні демонструють , а Малюк поряд на "скрипочці грає"- РИГОСУДДЯ РУЛИТЬ , НАБУ та СПА до сраки!
показати весь коментар
17.10.2025 17:06 Відповісти
Божечки, какая мотивирующая и воодушевляющая новость... не серьезно, теперь все кто еще сомневался - быть или не быть, лишились всяких сомнений, а что до нас обычных непричастных, ну нам уже не привыкать, утремся и в этот раз, и следующий.
показати весь коментар
17.10.2025 17:08 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 17:10 Відповісти
Страна идиотов!
показати весь коментар
17.10.2025 17:19 Відповісти

