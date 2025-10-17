Рік умовно замість восьми років тюрми: Підозрюваний у розкраданні коштів на відновлення Харкова уклав угоду з прокуратурою

Вищий антикорупційний суд (ВАКС)затвердив угоду про визнання винуватості, укладену прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з виконавчим директором комунального підприємства "Харківські теплові мережі" Валерієм Морозовим та першим заступником генерального директора цього КП Сергієм Воликом.

Таке рішення ВАКС ухвалив 13 жовтня у межах справи про заволодіння 128,2 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Харкова, повідомляє "Слово і діло".

Зокрема, Волику призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років та штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із забороною обіймати певні посади на строк 3 роки. Водночас його звільнили під випробувальний строк в 1 рік.

Морозову призначили 7 років ув'язнення з аналогічним покаранням та іспитовим строком в 1 рік. Додатково, він добровільно відшкодує 1 млн грн і перерахує їх КП "Харківські теплові мережі".

Як повідомлялося, навесні 2024 року НАБУ і САП викрили викрили злочинну групу, яка у 2022 році заволоділа 160 млн грн (зокрема, понад 22 млн грн – міжнародної допомоги), які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

За даними слідства, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" зміг отримати для своїх компаній прямі договори на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан зловмисники використали як привід не проводити відкриті торги.

Компанія-постачальник продукції закупила необхідне через низку фірм-прокладок у виробника і продала її комунальному підприємству за понад удвічі завищеною ціною. Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів – 22 млн грн – була надана Світовим Банком та призначалися для розвитку міської інфраструктури.

Про підозру у справі повідомили семи особам: лідеру організованої групи, першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП "Харківські теплові мережі", а також чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.