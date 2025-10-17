Рік умовно замість восьми років тюрми: Підозрюваний у розкраданні коштів на відновлення Харкова уклав угоду з прокуратурою
Вищий антикорупційний суд (ВАКС)затвердив угоду про визнання винуватості, укладену прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з виконавчим директором комунального підприємства "Харківські теплові мережі" Валерієм Морозовим та першим заступником генерального директора цього КП Сергієм Воликом.
Таке рішення ВАКС ухвалив 13 жовтня у межах справи про заволодіння 128,2 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Харкова, повідомляє "Слово і діло".
Зокрема, Волику призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років та штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із забороною обіймати певні посади на строк 3 роки. Водночас його звільнили під випробувальний строк в 1 рік.
Морозову призначили 7 років ув'язнення з аналогічним покаранням та іспитовим строком в 1 рік. Додатково, він добровільно відшкодує 1 млн грн і перерахує їх КП "Харківські теплові мережі".
Як повідомлялося, навесні 2024 року НАБУ і САП викрили викрили злочинну групу, яка у 2022 році заволоділа 160 млн грн (зокрема, понад 22 млн грн – міжнародної допомоги), які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.
За даними слідства, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" зміг отримати для своїх компаній прямі договори на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан зловмисники використали як привід не проводити відкриті торги.
Компанія-постачальник продукції закупила необхідне через низку фірм-прокладок у виробника і продала її комунальному підприємству за понад удвічі завищеною ціною. Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів – 22 млн грн – була надана Світовим Банком та призначалися для розвитку міської інфраструктури.
Про підозру у справі повідомили семи особам: лідеру організованої групи, першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП "Харківські теплові мережі", а також чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.
За даними ЗМІ, восени 2020 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягла до відповідальності Михайленко, яка на той час була вже слідчим суддею ВАКС.
Їй було призначено попередження за дозвіл проводити заочне розслідування щодо скандального ексміністра-втікача часів Януковича-Азарова Миколи Злочевського. Останній втік із України у 2014 році.
За https://proisvol.info/2020/02/22/mixajlenko-v-v-suddya-narkoman-grabizhnik-shaxraj-i-zradnik/ інформацією ГО "Україна проти свавілля чиновників", станом на 21.02.2020 року суддя Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко начебто винесла біля 20-ти неправосудних ухвал, якими з однієї сторони повністю нівелювала кропіткі досягнення громадської організації, а з іншої - зумисно перешкодила наповненню державної скарбниці на сотні мільйонів гривень, тим самим суттєво послабивши боєздатність ЗСУ (військової компанії на сході України) та добробут соціально незахищених верств населення.
Крім того, суддя нібито зумисно змушувала годинами очікувати "ненависних" для неї учасників судового провадження призначеного судового засідання, а згодом повідомляє їм що дане судове засідання знімається з розгляду у причині проведення невідкладних дій - проведення "термінового" судового засідання в іншому процесі. Також, суддя навмисно затримувала розгляд скарг, які подаються "неугодними" для неї скаржниками.
Крім того, за даними цієї ГО, суддя Віра Михайленко регулярно запізнюється на роботу або взагалі прогулюює цілі робочі дні, однак отримує заробітну плату повну (100%), без відрахувань за прогуляні дні та за допущені запізнення, що не узгоджується із моральним обліком судді Вищого антикорупційного суду.
