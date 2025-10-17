Нацбанк запропонував ускладнити закриття ФОПів. Навіщо це потрібно?

Національний банк України (НБУ) запропонував Міністерству цифрової трансформації з пропозицією змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців, щоб ускладнити використання ФОПів у схемах із дропами.

Про це голова Нацбанку Андрій Пишний розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

Він зауважив, що зараз ФОП можна закрити автоматично, але регулятор пропонує передбачити попередній аналіз діяльності підприємця.

"Перед закриттям ФОПів має бути можливість проаналізувати їхню діяльність – перевірити обороти коштів і повноту сплати податків. Лише після цього слід дозволяти реєстрацію припинення підприємницької діяльності", – пояснив Пишний.

За словами голови НБУ, найближчими тижнями до Верховної Ради має надійти законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу дропів.

"Це стане ще одним фрагментом боротьби з цим явищем", – сказав Пишний.

Голова НБУ додав, що дропів можуть використовувати не лише для фінансових махінацій, а й у торгівлі зброєю, наркотиками чи терористичній діяльності, тому важливо проводити інформаційну кампанію, аби люди розуміли, що продаж власної картки чи ФОП може зробити їх співучасниками злочину.

Водночас він визнав, що попри зусилля регуляторів, кількість виявлених карток дропів залишається стабільною.

"Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тренду на зростання або зменшення немає", – сказав Пишний.

"Дропом" називають людину, яка продала доступ до свого банківського рахунку третім особам, які використовують ці рахунки для грошових переказів, переважно пов'язаних із нелегальним бізнесом: від онлайн-казино та виплат "сірих" зарплат до торгів на криптобіржах і фінансування терористичної чи диверсійної діяльності.

Зазвичай одному дропу відкривають кілька рахунків у різних банках, а "клієнту" продають пакети таких рахунків. Власник рахунку отримує за це від 800 до 4000 грн на тиждень.

При цьому зловмисники тепер не обмежуються продажем доступу до чужих банківських рахунків: вони створюють підставних ФОПів.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг". У Нацбанку називали ухвалення цього закону одним із кроків для боротьби зі схемами з використанням "дропів".

Серед іншого, закон зобов’язує банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України.