У "Дії" з’явилася нова військова облігація

У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Лисичанськ", кошти від якої підуть на потреби Сил оборони України.

Як зазначили в пресслужбі "Дії", це вигідна інвестиція з гарантованим доходом.

"Облігація – це як донат, тільки з поверненням. Купуєте одну облігацію "Лисичанськ" за 1 067 грн під 16,9% річних і через рік отримуєте вже 1 245 грн", – сказано в повідомленні.

Дата виплати – 18 листопада 2026 року.

Придбати військову облізацію можна наступним чином:

відкрийте застосунок "Дія",

натисніть "Військові облігації" на головному екрані,

виберіть облігацію, партнера та бажану кількість,

підтвердьте й оплатіть.

Протягом трьох робочих днів облігація з'явиться в "Дії".

У серпні в додатку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію серії "Бахмут" із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року.

У червні в "Дії" з'явилася нова військова облігація "Алушта" з дохідністю 16,8% та терміном погашення у вересні 2026 року.