Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
46 0

У "Дії" з’явилася нова військова облігація

У "Дії" з’явилася нова військова облігація

У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація "Лисичанськ", кошти від якої підуть на потреби Сил оборони України.

Як зазначили в пресслужбі "Дії", це вигідна інвестиція з гарантованим доходом.

"Облігація – це як донат, тільки з поверненням. Купуєте одну облігацію "Лисичанськ" за 1 067 грн під 16,9% річних і через рік отримуєте вже 1 245 грн", – сказано в повідомленні.

Дата виплати – 18 листопада 2026 року. 

Придбати військову облізацію можна наступним чином: 

  • відкрийте застосунок "Дія",
  • натисніть "Військові облігації" на головному екрані,
  • виберіть облігацію, партнера та бажану кількість,
  • підтвердьте й оплатіть.

Протягом трьох робочих днів облігація з'явиться в "Дії".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У серпні в додатку "Дія" з'явилася можливість придбати нову військову облігацію серії "Бахмут" із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року.

У червні в "Дії" з'явилася нова військова облігація "Алушта" з дохідністю 16,8% та терміном погашення у вересні 2026 року.

Автор: 

інвестиції (1648) облігації (1493) ЗСУ (416) Дія (691)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 