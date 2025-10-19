Резиденти "Дія.City" за три квартали сплатили більше податків, ніж за весь минулий рік. ІНФОГРАФІКА

Компанії-резиденти спеціального податкового режиму "Дія.City" за три квартали 2025 року перерахували понад 22 млрд грн податків, що на 22% більше, ніж за весь 2024 рік.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, зараз у "Дія.City" близько 2,9 тис. провідних українських та міжнародних IT- компаній: сервісні гіганти GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, "єдинороги" Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, українські продуктові компанії MacPaw, Ajax Systems, Genesis, а також світові бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та багато інших.

У компаніях-резидентах працює майже 130 тис. ІТ-спеціалістів.

У Мінцифри наголосили що умови в "Дія.Сity" є одними з найкращих у Європі та світі. Простір допомагає технологічному бізнесу працювати прозоро й ефективно завдяки:

сприятливим податковим умовам;

гнучким формам співпраці з фахівцями;

інструментам для залучення венчурного інвестування;

гарантіям захисту прав інтелектуальної власності.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2025 року резиденти спеціального податкового режиму "Дія.City" сплатили 19,5 млрд грн податків.

У серпні Кабінет Міністрів поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нових сфери діяльності. Зокрема, до простору "Дія.Сіty" можуть приєднуватись компанії, які займаються: технологіями цифрового моделювання будівель, що використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві, а також обробкою аудіовізуальних творів – компанії та стартапи, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп'ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".