У Російській залізниці почали готуватися до масових звільнень через обвал перевезень

"Російські залізниці" (РЖД) готують хвилю звільнень працівників через падіння вантажопотоку та зростання ставок за кредитами.

Голова РЖД Олег Бєлозьоров вже доручив до 1 листопада підготувати пропозиції щодо скорочення штату, структурних змін і коригування розкладів, повідомляє The Moscow Times.

Компанія також обмежила прийом нових співробітників, пояснюючи це підвищенням ефективності в умовах зниження обсягів роботи та складної економічної ситуації.

У серпні працівників центрального апарату і управлінь РЖД вже відправляли в "добровільно–примусові" неоплачувані відпустки по два дні щомісяця, тепер стартує повноцінне скорочення персоналу.

Після початку війни з Україною обсяги перевезень вантажів РЖД знижуються третій рік поспіль: на 3,9% у 2022 році, на 0,2% – у 2023-му та на 4,1% – у 2024 році. За січень-вересень 2025 року падіння становило ще 6,7% рік до року, причому в "мінусі" більшість номенклатур: вугілля – 2,3%, кокс – 16,2%, нафта і нафтопродукти – 5,3%, цемент – 13,8%, будівельні вантажі – 13,1%. У перевезенні зерна обвал сягнув 26,6%.

Щоб збалансувати фінанси, РЖД майже на 40% урізала інвестиційну програму: з 1,3 трлн руб. до 890 млрд руб., а згодом скоротила її ще на 32,5 млрд руб. Поставлені на паузу великі будівництва, включно з розширенням БАМу і "Транссибу" для маршрутів у Китай, скорочені витрати на оновлення колій і закупівлю локомотивів та вагонів.

Згідно з фінпланом РЖД, у 2025 році монополія недоотримає 87 млрд руб через падіння перевезень: виторг зменшиться до 2,71 трлн руб, порівняно з 2,8 трлн руб. у первісному плані. Обсяг перевезень по мережі зменшиться на 36,7 млн тонн – до 1,21 млрд тонн, що на 3% нижче плану.

Чистий прибуток РЖД торік впав у 9 разів – до 13,9 млрд руб., за перше півріччя 2025 року – ще у 23 рази, до 2,7 млрд рублів, відповідно до звітності за РСБУ.

Раніше повідомлялось, що за розрахунками Reuters, за січень–жовтень загальні нафтогазові доходи бюджету РФ можуть становити 7,56 трлн руб. – на 1,98 трлн руб. (–20,7%) менше, ніж за січень–жовтень 2024 року (9,54 трлн руб.).