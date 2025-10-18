Нафта, газ і вугілля все ще забезпечуватимуть половину попиту на енергію до 2050 року, – McKinsey. ІНФОГРАФІКА

Навіть після 2050 року викопне паливо зберігатиме вагому частку в глобальному енергобалансі через те, що зростання попиту на електроенергію випереджає розгортання відновлюваних джерел.

Про це йдеться в оновленому прогнозі міжнародної консалтингової компанії McKinsey.

За новою оцінкою, до 2050 року на нафту, газ і вугілля припадатиме 41-55% світового енергоспоживання, порівняно із близько 64% станом на сьогодні, що вище за попередні прогнози.

Найбільше споживання електроенергії зросте у промисловості і будівництві – на 20-40% до 2050 року. Вагомий внесок у це формуватимуть нові дата–центри у Північній Америці та країнах ОЕСР.

У генерації електроенергії найшвидше зростатиме попит на природний газ, витісняючи інші види палива з вищими викидами. Використання вугілля може залишитися на рівнях, вищих за раніше очікувані, попри загальну декарбонізаційну траєкторію.

Ключові умови успішного енергетичного переходу McKinsey бачить у конкурентоспроможності за витратами та доступності енергії. Частина альтернатив, як-от зелений водень чи інші стійкі види палива, у найближчій перспективі можуть поступатися традиційним за ціною і навряд чи стануть масовими до 2040 року без обов’язкових вимог. Водночас ВДЕ потенційно здатні забезпечити 61-67% світового енергобалансу до 2050 року.

Партнер McKinsey Дієго Ернандес Діас зазначив, що компанія більше не очікує піку попиту на нафту до 2030–х років: "Можливо, це стало нашою найбільшою зміною у підходах до розвитку енергосистеми".

Паралельно прогнозується зростання внеску чистих джерел – атомної, геотермальної та гідроенергетики – у поєднанні з розширенням використання батарей і гідроакумуляційних систем.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині презентували концепт комерційного термоядерного реактора вартістю 15-18 мільярдів євро.