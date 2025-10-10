В Німеччині презентували концепт комерційного термоядерного реактора вартістю 15-18 мільярдів євро

Берлінська компанія Gauss Fusion представила перший у Європі повноцінний концепт комерційної термоядерної електростанції GIGA.

Компанія оцінює вартість першого реактора у 15-18 млрд євро, завершення проєкту очікується до середини 2040-х, повідомляє NV-техно.

Компанія опублікувала концептуальний звіт CDR – понад тисячу сторінок технічної документації з архітектури, безпеки, життєвого циклу, обробки радіоактивних відходів і стратегії кваліфікації матеріалів.

Генеральна директорка Мілена Роведі назвала документ "кульмінацією трирічної роботи, яка перетворює обіцянки термоядерної енергетики на реалістичний і надійний проєкт".

CDR, створений за участю сотень спеціалістів з усієї Європи, демонструє, що необхідні технології, матеріали та ланцюги постачання для реалізації термоядерного синтезу вже існують. Наступний етап – перехід до детального інжинірингу, що має відкрити шлях до першого покоління промислових термоядерних електростанцій у Європі.

Водночас технічний директор Фредерік Бордрі наголосив на наявності декількох критичних викликів: створенні замкненого тритієвого паливного циклу, впровадженні надпровідних магнітів і матеріалів, здатних витримувати екстремальні теплові та нейтронні навантаження.

"Подолання цих бар'єрів зробить термоядерний синтез не лише технічно можливим, а й економічно доцільним", – зазначив він.

Gauss Fusion також представила бачення програми Eurofighter for Fusion – загальноєвропейської ініціативи, що має об'єднати промисловий досвід, національні інвестиції та технологічні ресурси для досягнення енергетичного суверенітету Європи.

