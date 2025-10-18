Власник Instagram та Facebook дозволить батькам переглядати та вимикати чати підлітків з ШІ

Американська корпорація Meta, якій належать популярні ресурси Facebook, Instagram та WhatsApp, додасть батьківські налаштування, які дозволять відключати приватні чати підлітків з ШI-персонажами.

Компанія також обмежить доступ до неприйнятного контенту за принципом рейтингу PG-13 на тлі критики щодо флірту у відповідях чат-ботів, повідомляє Reuters.

Першим оновлення отримає Instagram на початку наступного року у США, Великій Британії, Канаді та Австралії, повідомили керівник Instagram Адам Моссері та Chief AI Officer Александер Ванг. Батьки зможуть блокувати конкретних ШI-персонажів і переглядати загальні теми, які їхні діти обговорюють з чат-ботами та асистентом Meta, не вимикаючи ШI повністю.

Навіть якщо приватні чати з ШI-персонажами вимкнено, асистент Meta залишатиметься доступним з віковими обмеженнями за замовчуванням. Компанія зазначає, що нові інструменти спираються на вже наявні захисні налаштування для підліткових акаунтів, а також на сигнали ШI для виявлення й переведення окремих підлітків у режим підвищеного захисту.

Посилення контролю відбувається на тлі пильної уваги регуляторів США та повідомлень, що окремі інструменти безпеки на Instagram працюють неефективно або відсутні. Meta заявляє, що її ШI-персонажі не повинні вступати з підлітками в розмови на теми завдання собі шкоди, суїциду чи розладів харчової поведінки.

Індустрія ШІ загалом рухається до жорсткіших налаштувань для неповнолітніх: минулого місяця OpenAI запровадила батьківський контроль для ChatGPT у вебі та на мобільних пристроях.

Раніше повідомлялось, що з моменту запуску ChatGPT суттєвого впливу технологій штучного інтелекту (ШІ) на зайнятість у США не зафіксовано.