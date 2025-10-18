Експорт українського цукру впав майже вдвічі. У чому причина?
За січень-вересень 2025 року Україна експортувала лише 298,71 тис. тонн цукру на суму $151,94 млн.
Про це свідчать дані Державної митної служби, передає галузеве видання "Агро Перспектива".
Для порівняння, за аналогічний період 2024 року на експорт відвантажили 476,42 тис. тонн українського цукру вартістю $283 млн.
Таким чином обсяги експорту впали на 177,71 тис. тонн (на 37,3%), а виторг – на $131,06 млн, або на 46,3%.
Раніше повідомлялось, що оновлені умови Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачають збільшення квот для безмитного експорту низки українських аграрних товарів.
Найбільше квоти збільшаться для експортерів меду, яєць, пшениці та цукру.
