Кулеба показав, як виглядає завершене будівництво захисту на об’єкті енергетики. ФОТО

В уряді заперечують уповільнення темпів робіт із забезпечення захисними спорудами ключових об’єктів енергопостачання.

Про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у Telegram.

За його словами, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за останній рік збудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки, незважаючи на "обмежені бюджети, часові рамки й постійні атаки".

"Деталі захисту звичайно ми не розголошуємо з міркувань безпеки. Опублікую лише два фото – максимально безпечні... На фото – приклад того, як ми захищаємо обʼєкти енергетики, за які відповідальні", – написав Кулеба.

Водночас він зауважив, що ворог удосконалює технології та змінює тактику ударів по енергетиці.

"Вже зараз 15 шахедів, які несуть по 90 кг бойового запасу бʼють в одну й ту саму точку. Прицільно. Так відбувається щодня. Попри це – захист працює", – запевнив віцепремʼєр.

Він нагадав, що минулої суботи Кабмін створив Координаційний штаб захисту енергетики, його роботу забезпечуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

"Це єдиний центр управління, який об’єднає роботу всіх, хто відповідає за енергетику, транспорт, воду, тепло і зв’язок – від Міненерго, "Укренерго", "Нафтогазу", МВС та ДСНС до обласних військових адміністрацій, громад та операторів інфраструктури. Агентство відновлення буде забезпечувати його роботу", – написав Кулеба.

Він додав, що ця робота триває постійно, але минулої суботи уряд ухвалив конкретні рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина – від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене", – підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 28 жовтня ухвалив низку рішень, які мають посилити захист критичної інфраструктури.

Зокрема, створено Координаційний центр інженерного захисту, прискорено виділення коштів з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, спрощено будівництво інженерного захисту, а також виділені додаткові кошти на відновлення тих об’єктів, що постраждали від російських атак.