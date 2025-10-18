Уряд посилює захист критичної інфраструктури, ухвалено низку рішень, створено штаб, - Свириденко
Уряд посилює захист критичної інфраструктури.
Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли.
На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - уточнила Свириденко.
Які заходи передбачено?
1. Створюється Координаційний центр інженерного захисту.
"Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення", - пояснила прем'єрка.
2. Оновлено перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.
Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.
3. Уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.
"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина - від погодження до укладення договорів - стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене", - додала Свириденко.
4. Додаткові кошти спрямували з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.
Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.
Очікування уряду від заходів
"Мета цих рішень - зробити нас стійкими і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни", - резюмує Свириденко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці - тепер б’ють дронами по розподільчих підстанціях.
Ту-95МС здійснюють фінальні перельоти на аеродроми бойових вильотів
"Справа, виявляється, ось в чому Бісить ця клоунада. Блазню чхати на Одесу. Просто Труха не давав зеленим купити порт.25.11.25 має відбутися продаж ОПЗ. Порт має купити «100% свой чєловєк». Часу лиш місяць.Терміново створили петицію.За добу накрутили 25К.Терміново підписує Указ.Хто вірить в співпадіння- вам до єдинорогів.
Держборг України зріс за місяць на 6,6 млрд доларів, зараз він становить 192,71 млрд доларів, - Мінфін Тим часом.
За данними статті з видання "Кримінальне чтиво".
"Одеський Припортовий Завод"- завод світового рівня,перший у світі виробник азотних добрив.Труба йде з Тольятті для поставок сировини.У минулі часи за контроль над ним РФ давала $5 млрд.Зельц переоформлює на себе для передачі в майбутньому Путлеру в якості гарантії особистої безпеки..
Зермаки виставили Завод за ціною = млн.$(4,5 МЛД.₴)!
Мутняк з "приватизацією"веде Міндич!
"Покупцем"призначили якогось афериста Веревського. Кешу в нього немає.Схема наступна: в бігах у арабів знаходяться злодії Сенченко-Кобилін,які раніше вкрали в Україні 10 млрд грн.!
Від них, по "схемі Христенка", вимагають кешу на оплату "приватизації".
Звідси випливає,що "Фунт"-Веревський поки що триматиме в своїх руках "страховку" Зельца.
<Богдан Бойко.Екс-депутат,соратник В'ячеслава Чорновола>
