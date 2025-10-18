УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6992 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
1 438 50

Уряд посилює захист критичної інфраструктури, ухвалено низку рішень, створено штаб, - Свириденко

Захист енергетики

Уряд посилює захист критичної інфраструктури.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли.
На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - уточнила Свириденко.

Також читайте: РФ ударила по енергооб’єкту у Корюківському районі Чернігівщини: знеструмлено 17 тис. абонентів

Які заходи передбачено?

1. Створюється Координаційний центр інженерного захисту.

"Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення", - пояснила прем'єрка.

2. Оновлено перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.

Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

3. Уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина - від погодження до укладення договорів - стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене", - додала Свириденко.

4. Додаткові кошти спрямували з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.

Також читайте: Удари РФ по енергетиці завдали колосальних руйнувань на Донеччині, - ДТЕК

Очікування уряду від заходів

"Мета цих рішень - зробити нас стійкими і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни", - резюмує Свириденко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці - тепер б’ють дронами по розподільчих підстанціях.

Автор: 

Кабмін (14424) енергетика (2793) Свириденко Юлія (535)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Йшов четвертий рік війни..
показати весь коментар
18.10.2025 15:29 Відповісти
+12
Це треба було робити ще влітку або навесні. Зараз достатньо однієї масштабної атаки, щоб звести нанівець всі ці зусилля.
показати весь коментар
18.10.2025 15:30 Відповісти
+11
Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Джерело: https://censor.net/ua/n3580414 Освоювати кошти будуть 5-6 менеджерів, які керували Велиеим крадівництвом. Головним буде Чернишов, йому ж зноу якесь міністерство вигадати треба...
показати весь коментар
18.10.2025 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йшов четвертий рік війни..
показати весь коментар
18.10.2025 15:29 Відповісти
Після саботажу з 2019 року, виконання своїх обов'язків сидунів на посадах держсекретарів КМУ та ЦОВВ і ОДА, почалася імітація буремної діяльності та чистосердечних зізнань слідчим з СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ…
Запрацював «другий фронт» стефанчуків-зеленського??
Закони України та обов'язки на посаді, треба ж виконувати???
показати весь коментар
18.10.2025 15:41 Відповісти
не заважайте !

потужно тужимося далі...

.
показати весь коментар
18.10.2025 15:54 Відповісти
Вже проср..ли людей. У всіх відношеннях. А це головне у країні.
Не можеш ср..ть, не мучай жопу
показати весь коментар
18.10.2025 16:19 Відповісти
Одинадцятий рік війни.
показати весь коментар
18.10.2025 16:44 Відповісти
при владі моральні виродки, а більшість їх дебільного електорату повтікали за кордон
показати весь коментар
18.10.2025 17:20 Відповісти
Це треба було робити ще влітку або навесні. Зараз достатньо однієї масштабної атаки, щоб звести нанівець всі ці зусилля.
показати весь коментар
18.10.2025 15:30 Відповісти
Ну вы даёте! Это у нормальных людей, а не у зеленых гельминтов. Им главное деньги распилить, а не дело сделать.
показати весь коментар
18.10.2025 15:42 Відповісти
❗️рф нанесе комбінований удар у найближчі 48 годин, - монітори.

Ту-95МС здійснюють фінальні перельоти на аеродроми бойових вильотів
показати весь коментар
18.10.2025 16:21 Відповісти
Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Джерело: https://censor.net/ua/n3580414 Освоювати кошти будуть 5-6 менеджерів, які керували Велиеим крадівництвом. Головним буде Чернишов, йому ж зноу якесь міністерство вигадати треба...
показати весь коментар
18.10.2025 15:30 Відповісти
Якби ж шось робилося для захисту енергетики - а то тільки потужно освоюються кошти - тут ми попереду всієї планети - шей фору можем дати
показати весь коментар
18.10.2025 15:32 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 16:50 Відповісти
ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ - на 4 році війни вони УХВАЛЮЮТЬ РІШЕННЯ
показати весь коментар
18.10.2025 15:33 Відповісти
а что такое?
а что случилось?
к концу четвертого года войні...
а где мустафа с десятками милиардов гривен ?

что?
проехали?
потужимося далі !!!!

.
показати весь коментар
18.10.2025 15:34 Відповісти
Як завжди--пусте базікання,а справ мало.
показати весь коментар
18.10.2025 15:35 Відповісти
І по критичній інфраструктурі,Одеса:

"Справа, виявляється, ось в чому Бісить ця клоунада. Блазню чхати на Одесу. Просто Труха не давав зеленим купити порт.25.11.25 має відбутися продаж ОПЗ. Порт має купити «100% свой чєловєк». Часу лиш місяць.Терміново створили петицію.За добу накрутили 25К.Терміново підписує Указ.Хто вірить в співпадіння- вам до єдинорогів.

Держборг України зріс за місяць на 6,6 млрд доларів, зараз він становить 192,71 млрд доларів, - Мінфін Тим часом.

За данними статті з видання "Кримінальне чтиво".

"Одеський Припортовий Завод"- завод світового рівня,перший у світі виробник азотних добрив.Труба йде з Тольятті для поставок сировини.У минулі часи за контроль над ним РФ давала $5 млрд.Зельц переоформлює на себе для передачі в майбутньому Путлеру в якості гарантії особистої безпеки..

Зермаки виставили Завод за ціною = млн.$(4,5 МЛД.₴)!

Мутняк з "приватизацією"веде Міндич!

"Покупцем"призначили якогось афериста Веревського. Кешу в нього немає.Схема наступна: в бігах у арабів знаходяться злодії Сенченко-Кобилін,які раніше вкрали в Україні 10 млрд грн.!

Від них, по "схемі Христенка", вимагають кешу на оплату "приватизації".

Звідси випливає,що "Фунт"-Веревський поки що триматиме в своїх руках "страховку" Зельца.

<Богдан Бойко.Екс-депутат,соратник В'ячеслава Чорновола>
показати весь коментар
18.10.2025 15:37 Відповісти
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
бе-е-е-е-е....

.
показати весь коментар
18.10.2025 15:52 Відповісти
там написано
"#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
бе-е-е-е-е....
читати треба.
показати весь коментар
18.10.2025 16:28 Відповісти
дайте ще грошей і вони ще вкрадуть...наволочь зелена
показати весь коментар
18.10.2025 15:38 Відповісти
Ця тема навіть краща за велике будівництво .Безкінечне посилення захисту
показати весь коментар
18.10.2025 15:38 Відповісти
Ще їде велике їдальництво.
У пустих або напівпустих школах.
показати весь коментар
18.10.2025 16:22 Відповісти
Вчасно... Аж 3 роки з енергоциду 22 пройшло, саме час починати посилювання. А ще через 3 роки виясниться, що нічого знову не зроблено, тільки бабло попиляно. Вирок Україні, а не влада!
показати весь коментар
18.10.2025 15:40 Відповісти
і с чістого ліста, давай начьнойм сначала... (с)
показати весь коментар
18.10.2025 15:41 Відповісти
Не запізно? А Наєма з Чернишовим хтось за жопу візьме?
показати весь коментар
18.10.2025 15:43 Відповісти
візьме: сбу, губами
показати весь коментар
18.10.2025 15:45 Відповісти
Мерзота...
показати весь коментар
18.10.2025 15:45 Відповісти
головне створити штаб та виділити грубі гроші з бюджету... а далі все піде як по маслу... хто там потім ту крипту знайде????
показати весь коментар
18.10.2025 15:47 Відповісти
Обана, стюардеса по імєні Юля нарешті роздуплилась і згадала, що треба захистити енергосистему. І як це було важко дотумкать на четвертому році війни. Зелений трешак продовжується.
показати весь коментар
18.10.2025 15:47 Відповісти
Ну не критикуйте мадам Свириденко так строго. Студенты, дипломники, а здесь еще общественная нагрузка в виде премьерства воюющей страны. Просто забегалась. Бывает.
показати весь коментар
18.10.2025 15:56 Відповісти
Оперативно . Даже четыре года войны НЕ прошло.
показати весь коментар
18.10.2025 15:55 Відповісти
Пізно всралися...
показати весь коментар
18.10.2025 16:00 Відповісти
купив собі газову плитку під цанговий балон , я їм не вірю
показати весь коментар
18.10.2025 16:01 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 16:02 Відповісти
я в березні лютому 2022 на багаті їсти собі варив
показати весь коментар
18.10.2025 16:04 Відповісти
38 млрд грн вже освоїли. читай - вкрали.
зараз вже трохи "опіздали"
показати весь коментар
18.10.2025 16:02 Відповісти
Найкращий захист: хай слуга народу звалить з України.
показати весь коментар
18.10.2025 16:06 Відповісти
🕰️ Темрява наставатиме раніше: в ніч на наступну неділю, 26 жовтня, годинники будуть переведені на одну годину назад «на зимовий час».
показати весь коментар
18.10.2025 16:06 Відповісти
Головне створити штабюЮ а краще департамент, а краще міністерство , щоб надалі пиляти гроші Все інтше фігня.
показати весь коментар
18.10.2025 16:06 Відповісти
Львів пустить автобуси замість трамваїв готуючись до блекаутів
показати весь коментар
18.10.2025 16:12 Відповісти
Три рівня захисту zeлені раз3,14здили.
ДАЕШ ЩЕ МІЛЬЯРДИ НА 4 ТА 5 РВІЕНЬ ZЕЛЕНОГО ЗАХИСТУ!
показати весь коментар
18.10.2025 16:14 Відповісти
Ех, такий хороший час настає, а Міндіч за кордоном...
показати весь коментар
18.10.2025 16:17 Відповісти
Ну не ідіоти ЗЕлені гниди 3роки 8міс.широкомасштабна війна, тільки тепер приймають рішення по захисту критичної інфраструктури.Що ви раніше думали! Вас треба судити,а СБУ чомусь не хватає гнид бо гидотні.Хватають тих котрі ЗЕленському та Єрмаку неугодні.
показати весь коментар
18.10.2025 16:18 Відповісти
Знову?І знову найєму поручите?
показати весь коментар
18.10.2025 16:23 Відповісти
Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об'єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

Оце і є ключове.
показати весь коментар
18.10.2025 16:29 Відповісти
Геть зелену банду!
показати весь коментар
18.10.2025 16:32 Відповісти
панду геть !
показати весь коментар
18.10.2025 16:42 Відповісти
Пи₴дець. Знову гроші вкрадуть. Зима буде тяжка
показати весь коментар
18.10.2025 16:41 Відповісти
я вже підготувався ,на даху сонячні панелі і плитка газова під цанговий балон
показати весь коментар
18.10.2025 16:44 Відповісти
******* новими віллами в Марбельйо
показати весь коментар
18.10.2025 17:09 Відповісти
Та не кваптесь, ще не повністю набиті кармани у всіх родичів
показати весь коментар
18.10.2025 17:17 Відповісти
 
 