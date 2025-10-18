Уряд посилює захист критичної інфраструктури, ухвалено низку рішень, створено штаб, - Свириденко

Уряд посилює захист критичної інфраструктури.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли.

На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - уточнила Свириденко.

Які заходи передбачено?

1. Створюється Координаційний центр інженерного захисту.

"Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення", - пояснила прем'єрка.

2. Оновлено перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.

Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

3. Уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина - від погодження до укладення договорів - стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене", - додала Свириденко.

4. Додаткові кошти спрямували з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.

Очікування уряду від заходів

"Мета цих рішень - зробити нас стійкими і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни", - резюмує Свириденко.

