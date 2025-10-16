УКР
Удари РФ по енергетиці завдали колосальних руйнувань на Донеччині, - ДТЕК

в Україні не прогнозують відключення світла через похолодання

Російські удари по енергетиці завдали надзвичайно великих руйнувань енергосистемі Донецької області.

Про це повідомила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Донецький регіон - найстрашніший регіон, масштаб руйнувань там колосальний. Зараз ми працюємо разом з "Укренерго" над відновленням зруйнованого", - зазначила Бондаренко.

Вона додала, що 10 жовтня, коли російська атака залишила без світла мешканців Києва, електропостачання вдалося відновити за добу. Уже з 10 по 13 жовтня світло було повернено на Київщині, Одещині та Дніпровщині.

Керівниця компанії зазначила, що підготовку до опалювального сезону забезпечили європейські та американські партнери. В "ДТЕК Мережі" підготувалися за трьома напрямами: ремонтна програма, інвестиційна програма та аварійний запас для проходження сезону.

Також компанія реалізує проєкти з накопичення енергії спільно з американською Fluence та готує до запуску Тилігульську ВЕС потужністю 500 МВт, роботи на якій завершаться у 2026 році.

яка територія донецької області під контролем україни?
до чого це скиглення міньйонів ахметова?
ахметов, нову яхту придивився?
16.10.2025 14:23 Відповісти
Прифронтові українські регіони отримають 1,5 мільярда гривень на захист своїх енергетичних об'єктів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.
16.10.2025 14:31 Відповісти
Колосальниз руйнувань на Донетчині наніс некто, Гудок Леонідович, який у 2014 роціміг все уе вдавити у зародиши, разом з Стрелковими-Гіркіними тощо, но замість цього він гудів о 12 годині гудками заводів а сам гудів у казино Монако мрія о власном князівстві під протекторатом Параші.
16.10.2025 14:38 Відповісти
Керівниця компанії зазначила, що підготовку до опалювального сезону забезпечили європейські та американські партнери. (для жителів "бамбаса" "путін спасі.біндери жіть нє дають" , а "гаманець куйла в Україні" ахмєт .оббирає українців на тарифах."як липу"
16.10.2025 14:39 Відповісти
Срати на дамабаских гамадрилів, там тил ЗСУ.
16.10.2025 15:06 Відповісти
Робіть собі свою енергетику коло хати: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=632d67f4a5d48ca3e2b1b9c285df2952&start=660
16.10.2025 14:41 Відповісти
"Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. Этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира! Против кровопролития!" - говорится в обращении, размещенном на сайте компании СКМ, принадлежащей Ахметову (20.05.2014)
П.С.
Може треба повторити ?
16.10.2025 15:26 Відповісти
 
 