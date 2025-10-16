Удари РФ по енергетиці завдали колосальних руйнувань на Донеччині, - ДТЕК

Російські удари по енергетиці завдали надзвичайно великих руйнувань енергосистемі Донецької області.

Про це повідомила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Донецький регіон - найстрашніший регіон, масштаб руйнувань там колосальний. Зараз ми працюємо разом з "Укренерго" над відновленням зруйнованого", - зазначила Бондаренко.

Вона додала, що 10 жовтня, коли російська атака залишила без світла мешканців Києва, електропостачання вдалося відновити за добу. Уже з 10 по 13 жовтня світло було повернено на Київщині, Одещині та Дніпровщині.

Керівниця компанії зазначила, що підготовку до опалювального сезону забезпечили європейські та американські партнери. В "ДТЕК Мережі" підготувалися за трьома напрямами: ремонтна програма, інвестиційна програма та аварійний запас для проходження сезону.

Також компанія реалізує проєкти з накопичення енергії спільно з американською Fluence та готує до запуску Тилігульську ВЕС потужністю 500 МВт, роботи на якій завершаться у 2026 році.

