Удары РФ по энергетике нанесли колоссальные разрушения на Донетчине, - ДТЭК

в Украине не прогнозируют отключение света из-за похолодания

Российские удары по энергетике нанесли чрезвычайно большие разрушения энергосистеме Донецкой области.

Об этом сообщила генеральный директор "ДТЭК Мережі" Алина Бондаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Донецкий регион - самый страшный регион, масштаб разрушений там колоссальный. Сейчас мы работаем вместе с "Укрэнерго" над восстановлением разрушенного", - отметила Бондаренко.

Она добавила, что 10 октября, когда российская атака оставила без света жителей Киева, электроснабжение удалось восстановить за сутки. Уже с 10 по 13 октября свет был возвращен в Киевской, Одесской и Днепровской областях.

Руководитель компании отметила, что подготовку к отопительному сезону обеспечили европейские и американские партнеры. В "ДТЭК Мережі" подготовились по трем направлениям: ремонтная программа, инвестиционная программа и аварийный запас для прохождения сезона.

Также компания реализует проекты по накоплению энергии совместно с американской Fluence и готовит к запуску Тилигульскую ВЭС мощностью 500 МВт, работы на которой завершатся в 2026 году.

яка територія донецької області під контролем україни?
до чого це скиглення міньйонів ахметова?
ахметов, нову яхту придивився?
показать весь комментарий
16.10.2025 14:23 Ответить
Прифронтові українські регіони отримають 1,5 мільярда гривень на захист своїх енергетичних об'єктів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.
показать весь комментарий
16.10.2025 14:31 Ответить
Колосальниз руйнувань на Донетчині наніс некто, Гудок Леонідович, який у 2014 роціміг все уе вдавити у зародиши, разом з Стрелковими-Гіркіними тощо, но замість цього він гудів о 12 годині гудками заводів а сам гудів у казино Монако мрія о власном князівстві під протекторатом Параші.
показать весь комментарий
16.10.2025 14:38 Ответить
Керівниця компанії зазначила, що підготовку до опалювального сезону забезпечили європейські та американські партнери. (для жителів "бамбаса" "путін спасі.біндери жіть нє дають" , а "гаманець куйла в Україні" ахмєт .оббирає українців на тарифах."як липу"
показать весь комментарий
16.10.2025 14:39 Ответить
Срати на дамабаских гамадрилів, там тил ЗСУ.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:06 Ответить
Робіть собі свою енергетику коло хати: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=632d67f4a5d48ca3e2b1b9c285df2952&start=660
показать весь комментарий
16.10.2025 14:41 Ответить
"Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. Этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира! Против кровопролития!" - говорится в обращении, размещенном на сайте компании СКМ, принадлежащей Ахметову (20.05.2014)
П.С.
Може треба повторити ?
показать весь комментарий
16.10.2025 15:26 Ответить
 
 