Удары РФ по энергетике нанесли колоссальные разрушения на Донетчине, - ДТЭК

Российские удары по энергетике нанесли чрезвычайно большие разрушения энергосистеме Донецкой области.

Об этом сообщила генеральный директор "ДТЭК Мережі" Алина Бондаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Донецкий регион - самый страшный регион, масштаб разрушений там колоссальный. Сейчас мы работаем вместе с "Укрэнерго" над восстановлением разрушенного", - отметила Бондаренко.

Она добавила, что 10 октября, когда российская атака оставила без света жителей Киева, электроснабжение удалось восстановить за сутки. Уже с 10 по 13 октября свет был возвращен в Киевской, Одесской и Днепровской областях.

Руководитель компании отметила, что подготовку к отопительному сезону обеспечили европейские и американские партнеры. В "ДТЭК Мережі" подготовились по трем направлениям: ремонтная программа, инвестиционная программа и аварийный запас для прохождения сезона.

Также компания реализует проекты по накоплению энергии совместно с американской Fluence и готовит к запуску Тилигульскую ВЭС мощностью 500 МВт, работы на которой завершатся в 2026 году.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ