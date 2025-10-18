РУС
Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры, принят ряд решений на внеочередном заседании, - Свириденко

Защита энергетики

Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективным. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения", - уточнила Свириденко.

Также читайте: РФ ударила по энергообъекту в Корюковском районе Черниговщины: обесточены 17 тыс. абонентов

Какие меры предусмотрены?

1. Создается Координационный центр инженерной защиты.

"Он объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления", - пояснила премьер.

2. Обновлен перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме.

Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.

3. Правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

"Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть - от согласования до заключения договоров - станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное", - добавила Свириденко.

4. Дополнительные средства направили из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзалізниці.

Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем - от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50% энергообъектов имеют антидроновую защиту, - "Укренерго"

Ожидания правительства от мероприятий

"Цель этих решений - сделать нас устойчивыми и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в Украине не останавливалась даже во время войны", - резюмирует Свириденко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - теперь бьют дронами по распределительным подстанциям.

Топ комментарии
+21
Йшов четвертий рік війни..
показать весь комментарий
18.10.2025 15:29 Ответить
+9
Це треба було робити ще влітку або навесні. Зараз достатньо однієї масштабної атаки, щоб звести нанівець всі ці зусилля.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:30 Ответить
+8
Якби ж шось робилося для захисту енергетики - а то тільки потужно освоюються кошти - тут ми попереду всієї планети - шей фору можем дати
показать весь комментарий
18.10.2025 15:32 Ответить
Йшов четвертий рік війни..
показать весь комментарий
18.10.2025 15:29 Ответить
Після саботажу з 2019 року, виконання своїх обов'язків сидунів на посадах держсекретарів КМУ та ЦОВВ і ОДА, почалася імітація буремної діяльності та чистосердечних зізнань слідчим з СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ…
Запрацював «другий фронт» стефанчуків-зеленського??
Закони України та обов'язки на посаді, треба ж виконувати???
показать весь комментарий
18.10.2025 15:41 Ответить
не заважайте !

потужно тужимося далі...

.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:54 Ответить
Вже проср..ли людей. У всіх відношеннях. А це головне у країні.
Не можеш ср..ть, не мучай жопу
показать весь комментарий
18.10.2025 16:19 Ответить
Одинадцятий рік війни.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:44 Ответить
Це треба було робити ще влітку або навесні. Зараз достатньо однієї масштабної атаки, щоб звести нанівець всі ці зусилля.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:30 Ответить
Ну вы даёте! Это у нормальных людей, а не у зеленых гельминтов. Им главное деньги распилить, а не дело сделать.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:42 Ответить
❗️рф нанесе комбінований удар у найближчі 48 годин, - монітори.

Ту-95МС здійснюють фінальні перельоти на аеродроми бойових вильотів
показать весь комментарий
18.10.2025 16:21 Ответить
Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Джерело: https://censor.net/ua/n3580414 Освоювати кошти будуть 5-6 менеджерів, які керували Велиеим крадівництвом. Головним буде Чернишов, йому ж зноу якесь міністерство вигадати треба...
показать весь комментарий
18.10.2025 15:30 Ответить
Якби ж шось робилося для захисту енергетики - а то тільки потужно освоюються кошти - тут ми попереду всієї планети - шей фору можем дати
показать весь комментарий
18.10.2025 15:32 Ответить
ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ - на 4 році війни вони УХВАЛЮЮТЬ РІШЕННЯ
показать весь комментарий
18.10.2025 15:33 Ответить
а что такое?
а что случилось?
к концу четвертого года войні...
а где мустафа с десятками милиардов гривен ?

что?
проехали?
потужимося далі !!!!

.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:34 Ответить
Як завжди--пусте базікання,а справ мало.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:35 Ответить
І по критичній інфраструктурі,Одеса:

"Справа, виявляється, ось в чому Бісить ця клоунада. Блазню чхати на Одесу. Просто Труха не давав зеленим купити порт.25.11.25 має відбутися продаж ОПЗ. Порт має купити «100% свой чєловєк». Часу лиш місяць.Терміново створили петицію.За добу накрутили 25К.Терміново підписує Указ.Хто вірить в співпадіння- вам до єдинорогів.

Держборг України зріс за місяць на 6,6 млрд доларів, зараз він становить 192,71 млрд доларів, - Мінфін Тим часом.

За данними статті з видання "Кримінальне чтиво".

"Одеський Припортовий Завод"- завод світового рівня,перший у світі виробник азотних добрив.Труба йде з Тольятті для поставок сировини.У минулі часи за контроль над ним РФ давала $5 млрд.Зельц переоформлює на себе для передачі в майбутньому Путлеру в якості гарантії особистої безпеки..

Зермаки виставили Завод за ціною = млн.$(4,5 МЛД.₴)!

Мутняк з "приватизацією"веде Міндич!

"Покупцем"призначили якогось афериста Веревського. Кешу в нього немає.Схема наступна: в бігах у арабів знаходяться злодії Сенченко-Кобилін,які раніше вкрали в Україні 10 млрд грн.!

Від них, по "схемі Христенка", вимагають кешу на оплату "приватизації".

Звідси випливає,що "Фунт"-Веревський поки що триматиме в своїх руках "страховку" Зельца.

<Богдан Бойко.Екс-депутат,соратник В'ячеслава Чорновола>
показать весь комментарий
18.10.2025 15:37 Ответить
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
бе-е-е-е-е....

.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:52 Ответить
там написано
"#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
бе-е-е-е-е....
читати треба.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:28 Ответить
дайте ще грошей і вони ще вкрадуть...наволочь зелена
показать весь комментарий
18.10.2025 15:38 Ответить
Ця тема навіть краща за велике будівництво .Безкінечне посилення захисту
показать весь комментарий
18.10.2025 15:38 Ответить
Ще їде велике їдальництво.
У пустих або напівпустих школах.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:22 Ответить
Вчасно... Аж 3 роки з енергоциду 22 пройшло, саме час починати посилювання. А ще через 3 роки виясниться, що нічого знову не зроблено, тільки бабло попиляно. Вирок Україні, а не влада!
показать весь комментарий
18.10.2025 15:40 Ответить
і с чістого ліста, давай начьнойм сначала... (с)
показать весь комментарий
18.10.2025 15:41 Ответить
Не запізно? А Наєма з Чернишовим хтось за жопу візьме?
показать весь комментарий
18.10.2025 15:43 Ответить
візьме: сбу, губами
показать весь комментарий
18.10.2025 15:45 Ответить
Мерзота...
показать весь комментарий
18.10.2025 15:45 Ответить
головне створити штаб та виділити грубі гроші з бюджету... а далі все піде як по маслу... хто там потім ту крипту знайде????
показать весь комментарий
18.10.2025 15:47 Ответить
Обана, стюардеса по імєні Юля нарешті роздуплилась і згадала, що треба захистити енергосистему. І як це було важко дотумкать на четвертому році війни. Зелений трешак продовжується.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:47 Ответить
Ну не критикуйте мадам Свириденко так строго. Студенты, дипломники, а здесь еще общественная нагрузка в виде премьерства воюющей страны. Просто забегалась. Бывает.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:56 Ответить
Оперативно . Даже четыре года войны НЕ прошло.
показать весь комментарий
18.10.2025 15:55 Ответить
Пізно всралися...
показать весь комментарий
18.10.2025 16:00 Ответить
купив собі газову плитку під цанговий балон , я їм не вірю
показать весь комментарий
18.10.2025 16:01 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2025 16:02 Ответить
я в березні лютому 2022 на багаті їсти собі варив
показать весь комментарий
18.10.2025 16:04 Ответить
38 млрд грн вже освоїли. читай - вкрали.
зараз вже трохи "опіздали"
показать весь комментарий
18.10.2025 16:02 Ответить
Найкращий захист: хай слуга народу звалить з України.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:06 Ответить
🕰️ Темрява наставатиме раніше: в ніч на наступну неділю, 26 жовтня, годинники будуть переведені на одну годину назад «на зимовий час».
показать весь комментарий
18.10.2025 16:06 Ответить
Головне створити штабюЮ а краще департамент, а краще міністерство , щоб надалі пиляти гроші Все інтше фігня.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:06 Ответить
Львів пустить автобуси замість трамваїв готуючись до блекаутів
показать весь комментарий
18.10.2025 16:12 Ответить
Три рівня захисту zeлені раз3,14здили.
ДАЕШ ЩЕ МІЛЬЯРДИ НА 4 ТА 5 РВІЕНЬ ZЕЛЕНОГО ЗАХИСТУ!
показать весь комментарий
18.10.2025 16:14 Ответить
Ех, такий хороший час настає, а Міндіч за кордоном...
показать весь комментарий
18.10.2025 16:17 Ответить
Ну не ідіоти ЗЕлені гниди 3роки 8міс.широкомасштабна війна, тільки тепер приймають рішення по захисту критичної інфраструктури.Що ви раніше думали! Вас треба судити,а СБУ чомусь не хватає гнид бо гидотні.Хватають тих котрі ЗЕленському та Єрмаку неугодні.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:18 Ответить
Знову?І знову найєму поручите?
показать весь комментарий
18.10.2025 16:23 Ответить
Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об'єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

Оце і є ключове.
показать весь комментарий
18.10.2025 16:29 Ответить
Геть зелену банду!
показать весь комментарий
18.10.2025 16:32 Ответить
панду геть !
показать весь комментарий
18.10.2025 16:42 Ответить
Пи₴дець. Знову гроші вкрадуть. Зима буде тяжка
показать весь комментарий
18.10.2025 16:41 Ответить
я вже підготувався ,на даху сонячні панелі і плитка газова під цанговий балон
показать весь комментарий
18.10.2025 16:44 Ответить
 
 