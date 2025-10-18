Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры, принят ряд решений на внеочередном заседании, - Свириденко

Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры.

"Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективным. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения", - уточнила Свириденко.

Какие меры предусмотрены?

1. Создается Координационный центр инженерной защиты.

"Он объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления", - пояснила премьер.

2. Обновлен перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме.

Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.

3. Правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

"Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть - от согласования до заключения договоров - станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное", - добавила Свириденко.

4. Дополнительные средства направили из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзалізниці.

Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем - от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики.

Ожидания правительства от мероприятий

"Цель этих решений - сделать нас устойчивыми и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в Украине не останавливалась даже во время войны", - резюмирует Свириденко.

