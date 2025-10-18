Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры, принят ряд решений на внеочередном заседании, - Свириденко
Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры.
Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективным. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения", - уточнила Свириденко.
Какие меры предусмотрены?
1. Создается Координационный центр инженерной защиты.
"Он объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления", - пояснила премьер.
2. Обновлен перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме.
Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.
3. Правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.
"Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть - от согласования до заключения договоров - станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное", - добавила Свириденко.
4. Дополнительные средства направили из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзалізниці.
Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем - от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики.
Ожидания правительства от мероприятий
"Цель этих решений - сделать нас устойчивыми и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в Украине не останавливалась даже во время войны", - резюмирует Свириденко.
Ту-95МС здійснюють фінальні перельоти на аеродроми бойових вильотів
"Справа, виявляється, ось в чому Бісить ця клоунада. Блазню чхати на Одесу. Просто Труха не давав зеленим купити порт.25.11.25 має відбутися продаж ОПЗ. Порт має купити «100% свой чєловєк». Часу лиш місяць.Терміново створили петицію.За добу накрутили 25К.Терміново підписує Указ.Хто вірить в співпадіння- вам до єдинорогів.
Держборг України зріс за місяць на 6,6 млрд доларів, зараз він становить 192,71 млрд доларів, - Мінфін Тим часом.
За данними статті з видання "Кримінальне чтиво".
"Одеський Припортовий Завод"- завод світового рівня,перший у світі виробник азотних добрив.Труба йде з Тольятті для поставок сировини.У минулі часи за контроль над ним РФ давала $5 млрд.Зельц переоформлює на себе для передачі в майбутньому Путлеру в якості гарантії особистої безпеки..
Зермаки виставили Завод за ціною = млн.$(4,5 МЛД.₴)!
Мутняк з "приватизацією"веде Міндич!
"Покупцем"призначили якогось афериста Веревського. Кешу в нього немає.Схема наступна: в бігах у арабів знаходяться злодії Сенченко-Кобилін,які раніше вкрали в Україні 10 млрд грн.!
Від них, по "схемі Христенка", вимагають кешу на оплату "приватизації".
Звідси випливає,що "Фунт"-Веревський поки що триматиме в своїх руках "страховку" Зельца.
<Богдан Бойко.Екс-депутат,соратник В'ячеслава Чорновола>
