Более 50% энергообъектов имеют антидроновую защиту, - "Укрэнерго"
На более чем половине энергетических объектов "Укрэнерго" установили инженерную защиту, чтобы обезопасить их от атак дронов.
Об этом государственный оператор магистральных электросетей сообщил в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня более половины объектов "Укрэнерго" имеют антидроновую защиту второго уровня. Строительные работы ведутся постоянно", - заявили в пресс-службе компании.
В "Укрэнерго" объяснили, что для сооружения защиты на подстанциях нужно временно отключать оборудование, из-за чего жители определенных регионов могут оставаться без света. Именно поэтому работы разделили на две очереди: первая - уже выполнена на ключевых подстанциях, которые обеспечивают передачу электричества с запада на восток и с юга на север. Вторую очередь планируют завершить в первой половине 2026 года.
Также в компании отметили, что имеют достаточные запасы высоковольтного оборудования для оперативной замены поврежденных элементов энергосистемы. Эти запасы в 2-3 раза превышают нормативы, в частности благодаря помощи международных партнеров.
на що було витрачено 10млрд - полетіли прямо в крипту зельоних гнид
Тільки у перших трьох країнах, біткоїни належать державі. А у нас самі вгадайте кому)
якщо рашисти не влучать - МАВ захист!
якщо рашисти влучать - ну, на жаль НЕ мав захист....