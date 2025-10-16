РУС
Более 50% энергообъектов имеют антидроновую защиту, - "Укрэнерго"

енергетика

На более чем половине энергетических объектов "Укрэнерго" установили инженерную защиту, чтобы обезопасить их от атак дронов.

Об этом государственный оператор магистральных электросетей сообщил в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня более половины объектов "Укрэнерго" имеют антидроновую защиту второго уровня. Строительные работы ведутся постоянно", - заявили в пресс-службе компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что для сооружения защиты на подстанциях нужно временно отключать оборудование, из-за чего жители определенных регионов могут оставаться без света. Именно поэтому работы разделили на две очереди: первая - уже выполнена на ключевых подстанциях, которые обеспечивают передачу электричества с запада на восток и с юга на север. Вторую очередь планируют завершить в первой половине 2026 года.

Также в компании отметили, что имеют достаточные запасы высоковольтного оборудования для оперативной замены поврежденных элементов энергосистемы. Эти запасы в 2-3 раза превышают нормативы, в частности благодаря помощи международных партнеров.

Топ комментарии
+3
всього 50% ? )))

«Енергооб'єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів», - заявив Мустафа Наєм
20 листопада 2023 року.

на що було витрачено 10млрд - полетіли прямо в крипту зельоних гнид
16.10.2025 10:32 Ответить
+3
"50%" - або мають, або не мають....
якщо рашисти не влучать - МАВ захист!
якщо рашисти влучать - ну, на жаль НЕ мав захист....
16.10.2025 10:34 Ответить
+1
Та не *****ть, бл*ді кончені! Вам дронами ( навіть не було ударів з ТУшок і калібрів), винесли нах усю енергосистему цілої країни.
16.10.2025 10:36 Ответить
І зараз зельоні чомусь вирішили, що за захист має чомусь відповідати Кличко, а не Наєм...
16.10.2025 10:39 Ответить
Не дарма ж Україна на четвертому місці в світі за біткоїнами.
Тільки у перших трьох країнах, біткоїни належать державі. А у нас самі вгадайте кому)
16.10.2025 10:56 Ответить
16.10.2025 10:33 Ответить
⚡️Трамп збирається створити «фонд перемоги в Україні». Він фінансуватиметься за рахунок нових високих мит проти Китаю, - The Telegraph
16.10.2025 10:35 Ответить
Вы, уже перешли на ненормативную лексику)
16.10.2025 10:38 Ответить
Це її нормальна мова спілкування
16.10.2025 10:48 Ответить
❗️Бойові дії можуть припинитися до Різдва, - нардеп Юрій Камельчук
16.10.2025 10:37 Ответить
"нардеп Юрій Камельчук " - ще один Нострадамус виліз.
16.10.2025 10:41 Ответить
нам Буданги вистачає ))
16.10.2025 10:42 Ответить
мають антидроновий захист ,такий самий захист, як Сєня кордон будував.
16.10.2025 10:50 Ответить
Понад 50% енергооб'єктів мають антидроновий захист, - "Укренерго" .. інших 50% розтягнули "зелені грабіжники"
16.10.2025 10:51 Ответить
 
 