Более 50% энергообъектов имеют антидроновую защиту, - "Укрэнерго"

На более чем половине энергетических объектов "Укрэнерго" установили инженерную защиту, чтобы обезопасить их от атак дронов.

Об этом государственный оператор магистральных электросетей сообщил в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня более половины объектов "Укрэнерго" имеют антидроновую защиту второго уровня. Строительные работы ведутся постоянно", - заявили в пресс-службе компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что для сооружения защиты на подстанциях нужно временно отключать оборудование, из-за чего жители определенных регионов могут оставаться без света. Именно поэтому работы разделили на две очереди: первая - уже выполнена на ключевых подстанциях, которые обеспечивают передачу электричества с запада на восток и с юга на север. Вторую очередь планируют завершить в первой половине 2026 года.

Также в компании отметили, что имеют достаточные запасы высоковольтного оборудования для оперативной замены поврежденных элементов энергосистемы. Эти запасы в 2-3 раза превышают нормативы, в частности благодаря помощи международных партнеров.

