Понад 50% енергооб’єктів мають антидроновий захист, - "Укренерго"

На більш ніж половині енергетичних об’єктів "Укренерго" встановили інженерний захист, щоб убезпечити їх від атак дронів.

Про це державний оператор магістральних електромереж повідомив у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні понад половину об’єктів "Укренерго" мають антидроновий захист другого рівня. Будівельні роботи ведуться постійно", - заявили у пресслужбі компанії.

В "Укренерго" пояснили, що для спорудження захисту на підстанціях потрібно тимчасово вимикати обладнання, через що мешканці певних регіонів можуть залишатися без світла. Саме тому роботи поділили на дві черги: першу - вже виконано на ключових підстанціях, які забезпечують передачу електрики із заходу на схід та з півдня на північ. Другу чергу планують завершити у першій половині 2026 року.

Також у компанії зазначили, що мають достатні запаси високовольтного обладнання для оперативної заміни пошкоджених елементів енергосистеми. Ці запаси у 2-3 рази перевищують нормативи, зокрема завдяки допомозі міжнародних партнерів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ