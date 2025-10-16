Понад 50% енергооб’єктів мають антидроновий захист, - "Укренерго"
На більш ніж половині енергетичних об’єктів "Укренерго" встановили інженерний захист, щоб убезпечити їх від атак дронів.
Про це державний оператор магістральних електромереж повідомив у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні понад половину об’єктів "Укренерго" мають антидроновий захист другого рівня. Будівельні роботи ведуться постійно", - заявили у пресслужбі компанії.
В "Укренерго" пояснили, що для спорудження захисту на підстанціях потрібно тимчасово вимикати обладнання, через що мешканці певних регіонів можуть залишатися без світла. Саме тому роботи поділили на дві черги: першу - вже виконано на ключових підстанціях, які забезпечують передачу електрики із заходу на схід та з півдня на північ. Другу чергу планують завершити у першій половині 2026 року.
Також у компанії зазначили, що мають достатні запаси високовольтного обладнання для оперативної заміни пошкоджених елементів енергосистеми. Ці запаси у 2-3 рази перевищують нормативи, зокрема завдяки допомозі міжнародних партнерів.
на що було витрачено 10млрд - полетіли прямо в крипту зельоних гнид
і будує собі яхти за півмільярда баксів
Тільки у перших трьох країнах, біткоїни належать державі. А у нас самі вгадайте кому)
якщо рашисти не влучать - МАВ захист!
якщо рашисти влучать - ну, на жаль НЕ мав захист....
Просто вже відчай якийсь.