УКР
Новини
698 30

Понад 50% енергооб’єктів мають антидроновий захист, - "Укренерго"

енергетика

На більш ніж половині енергетичних об’єктів "Укренерго" встановили інженерний захист, щоб убезпечити їх від атак дронів.

Про це державний оператор магістральних електромереж повідомив у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні понад половину об’єктів "Укренерго" мають антидроновий захист другого рівня. Будівельні роботи ведуться постійно", - заявили у пресслужбі компанії.

В "Укренерго" пояснили, що для спорудження захисту на підстанціях потрібно тимчасово вимикати обладнання, через що мешканці певних регіонів можуть залишатися без світла. Саме тому роботи поділили на дві черги: першу - вже виконано на ключових підстанціях, які забезпечують передачу електрики із заходу на схід та з півдня на північ. Другу чергу планують завершити у першій половині 2026 року.

Також у компанії зазначили, що мають достатні запаси високовольтного обладнання для оперативної заміни пошкоджених елементів енергосистеми. Ці запаси у 2-3 рази перевищують нормативи, зокрема завдяки допомозі міжнародних партнерів.

всього 50% ? )))

«Енергооб'єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів», - заявив Мустафа Наєм
20 листопада 2023 року.

на що було витрачено 10млрд - полетіли прямо в крипту зельоних гнид
показати весь коментар
16.10.2025 10:32 Відповісти
І зараз зельоні чомусь вирішили, що за захист має чомусь відповідати Кличко, а не Наєм...
показати весь коментар
16.10.2025 10:39 Відповісти
Тут навіть більше, майже всі енергооб'єкти в Києві належать ДТЕК олігарху Ахметову, який довгий час мав свого прем'єр міністра в уряді Зеленського - Шмигаля. А за захист його власності має відповідати Кличко і бюджет Києва?
показати весь коментар
16.10.2025 11:21 Відповісти
і ті об'єкти енергетики гнида ахметов банально вкрав у держави.

і будує собі яхти за півмільярда баксів

показати весь коментар
16.10.2025 11:42 Відповісти
Не дарма ж Україна на четвертому місці в світі за біткоїнами.
Тільки у перших трьох країнах, біткоїни належать державі. А у нас самі вгадайте кому)
показати весь коментар
16.10.2025 10:56 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 10:33 Відповісти
"50%" - або мають, або не мають....
якщо рашисти не влучать - МАВ захист!
якщо рашисти влучать - ну, на жаль НЕ мав захист....
показати весь коментар
16.10.2025 10:34 Відповісти
⚡️Трамп збирається створити «фонд перемоги в Україні». Він фінансуватиметься за рахунок нових високих мит проти Китаю, - The Telegraph
показати весь коментар
16.10.2025 10:35 Відповісти
Та не *****ть, бл*ді кончені! Вам дронами ( навіть не було ударів з ТУшок і калібрів), винесли нах усю енергосистему цілої країни.
показати весь коментар
16.10.2025 10:36 Відповісти
Вы, уже перешли на ненормативную лексику)
показати весь коментар
16.10.2025 10:38 Відповісти
Це її нормальна мова спілкування
показати весь коментар
16.10.2025 10:48 Відповісти
Тільки з виродками і дебілами.
показати весь коментар
16.10.2025 12:01 Відповісти
Не треба злити жінок, бо починається зомбі-апокаліпсис)
показати весь коментар
16.10.2025 12:14 Відповісти
Саме тому ще зелень не ризикує жінок бусифікувати.
показати весь коментар
16.10.2025 12:29 Відповісти
❗️Бойові дії можуть припинитися до Різдва, - нардеп Юрій Камельчук
показати весь коментар
16.10.2025 10:37 Відповісти
"нардеп Юрій Камельчук " - ще один Нострадамус виліз.
показати весь коментар
16.10.2025 10:41 Відповісти
нам Буданги вистачає ))
показати весь коментар
16.10.2025 10:42 Відповісти
мають антидроновий захист ,такий самий захист, як Сєня кордон будував.
показати весь коментар
16.10.2025 10:50 Відповісти
Понад 50% енергооб'єктів мають антидроновий захист, - "Укренерго" .. інших 50% розтягнули "зелені грабіжники"
показати весь коментар
16.10.2025 10:51 Відповісти
ЗЕклоуни ще і не таку хуцпятіна понарозказують?
показати весь коментар
16.10.2025 11:13 Відповісти
Бреше "Укренерго", ой як бреше. Представник Зеленського в цій галузі Наєм з командою, ще у минулому році доповідав, що енергетичні об'єкти оборудовані захистом на 100%. То хіба людина президента буде брехати? Тим більше витратили на ці заходи 9 мільярдів гривень.
показати весь коментар
16.10.2025 11:19 Відповісти
Ви ублюдки риго-зелені охреніли! За таке не потрібно не тільки сажати керівництво , а й розстрілювати! Ви уроди засіли за кордоном, вимиваєте кошти і вам ублюдкам пофінг!
показати весь коментар
16.10.2025 11:26 Відповісти
Бо народ ковтає все і мовчить. В 22 році енергоцид ще пробачали, бо - початок війни, не готові були, але на 4 році війни знову те саме?! Без масованих атак, купкою дронів винесли енергетику цілої країни в екстрені - і жодна мерзота за це не несе відповідальності? Казочки про 50% захисту нам розказують?!"
показати весь коментар
16.10.2025 12:04 Відповісти
Такий народ , але який народ, така і влада. На жаль! Я дивуюсь, Обрали собі Ющенка, але баба Юля пропіарилась біля нього, то народ щоб обрати партію Наша Україна, обрали так зване БЮТ , Соцпартію і таке подібне. Побачили результат, але знайшли винним -Ющенка. Точно таке саме вийшло із Порохом, і знову всі біди на пороха. Ну зато обрали найвеличнішого та привели наскаряк зібрану за гроші партію ригоЗе. , то це розумний народ? Не народ, а одні ідіоти.
показати весь коментар
16.10.2025 12:15 Відповісти
Так, і тому надій на краще немає від слова зовсім. Навіть якщо гундосий клоп гигне або піде (а воно не піде нізащо), наріт обере таке саме лайно. Лебігу, Паворознюка чи ще якогось недоумка. Порох, нажаль, в політику вже не зможе повернутися, саме через наріт.
Просто вже відчай якийсь.
показати весь коментар
16.10.2025 12:28 Відповісти
СН сьомий рік сидять на шиї платників податків,ніхрена не роблять тільки гроші МАРАФОНЯТЬ.
показати весь коментар
16.10.2025 11:36 Відповісти
Скажіть їм хтось, що рови з водою це не антидроновий захист.
показати весь коментар
16.10.2025 11:37 Відповісти
Сітку від комарів
показати весь коментар
16.10.2025 12:17 Відповісти
Вони всі все розуміють. Якби їм урізали зарплати від ушкоджених об'єктів, так зразу би навели лад, а так для них добре, чим більше знищених енергооб'єктів, тим більше коштів буде їм литись в кишені, такий закон природи. Оце зелене їзде, піариться, воно їде із вигодою для себе, а не для народу, то ж найвеличніший!
показати весь коментар
16.10.2025 12:20 Відповісти
 
 