Світові ціни на нафту падають на тлі напруження між США та Китаєм і побоювання надлишку пропозиції, – Reuters

Ціни на нафту в понеділок знижуються через побоювання глобального надлишку пропозиції та посилення торговельних обмежень між США і Китаєм.

Настрої інвесторів також погіршуються через ризики сповільнення економіки та слабшого попиту на енергію, повідомляє Reuters.

Станом на ранок понеділка ф’ючерси Brent знизилися на 0,86% – до $60,76 за барель, WTI – на 0,96%, – до $56,99, нівелювавши приріст п’ятниці. Обидва бенчмарки втратили понад 2% за минулий тиждень, що було третім поспіль тижневим падінням – частково через прогноз Міжнародної енергетичної агенції (МЕА) про наростання надлишку пропозиції у 2026 році.

"Побоювання перевиробництва з боку нафтовидобувних країн у поєднанні зі страхами сповільнення економіки через ескалацію торговельних суперечок США-Китай підштовхують до продажів", – сказав аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тадзава.

Зростає й тиск макроекономічнх факторів: у третьому кварталі економіка Китаю сповільнилася до найнижчого темпу за рік на тлі кволого внутрішнього попиту, що ставить під сумнів опору на експорт у умовах торговельних суперечок зі США.

Минулого тижня глава СОТ закликала Вашингтон і Пекін до деескалації, попередивши, що довгострокове "роз’єднання" двох найбільших економік може зменшити світовий ВВП на 7%.

Невизначеність також зберігається щодо пропозиції російської нафти: президент США Дональд Трамп знову пригрозив зберігати "масштабні" мита проти Індії, якщо вона не припинить купувати російську нафту.

Трамп і Путін домовилися провести ще один саміт щодо війни в Україні, водночас Вашингтон тисне на Індію та Китай, аби зупинити закупівлі російської нафти. Після переговорів із Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп закликав Україну і Росію "негайно зупинити війну", навіть ціною територіальних поступок України.

Тиск США і Європи на азійських покупців російської енергії може з грудня обмежити постачання нафти з РФ до Індії, вважають трейдери та аналітики. На боці пропозиції американські нафтогазові компанії вперше за три тижні збільшили кількість бурових установок, повідомила Baker Hughes.

Раніше повідомлялось, що вартість нафти сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни цього року впала нижче за $50 за барель.

Так, у порту "Приморськ" на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4.