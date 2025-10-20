Євросоюз наближається до повної заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року, – Bloomberg

Євросоюз готує спільну позицію щодо повної заборони постачань російського газу до кінця 2027 року.

Міністри енергетики у Люксембурзі мають узгодити рамку для подальших переговорів із Європарламентом, який наполягає на швидшій відмові від російського газу та зупинці імпорту нафти вже з початку наступного року, повідомляє Bloomberg.

Зокрема, міністри планують обговорити законодавчу пропозицію, яка передбачає заборону постачання газу до ЄС за чинними короткостроковими контрактами до середини червня з винятками для країн без виходу до моря, зокрема Угорщини та Словаччини. Заборона на постачання газу за довгостроковими контрактами набуде чинності через 18 місяців після цього.

Рішення ухвалюватиметься кваліфікованою більшістю, тож ініціатива може пройти навіть за опору окремих членів. Мета – фіналізувати компроміс до кінця року.

Вашингтон тисне на ЄС, аби прискорити розрив енергетичних зв’язків із Москвою і наростити закупівлі американського СПГ.

"Ми тісно співпрацюємо з американською адміністрацією у сфері енергетики, а також у процесі диверсифікації імпорту газу", – заявив комісар ЄС Дан Йоргенсен.

Паралельно в межах RepowerEU Єврокомісія пропонує заборонити російський СПГ до кінця року. Нині близько 15% імпорту СПГ у Європі припадає на Росію, що робить її другим постачальником після США, а щомісячні витрати на російський скраплений газ оцінюються у 500-700 млн євро.

Неврегульованими залишаються здебільшого технічні питання – зокрема попередня авторизація імпорту для доступу в ЄС. Міністри також обговорять енергоситуацію в Україні та плани електрифікації в ЄС.

Раніше повідомлялось, що танкер "тіньового флоту", що перевозить скраплений природний газ із підсанкційного російського заводу, досяг узбережжя Малайзії, де він, ймовірно, перевантажує пальне у відкритому морі.

За даними Bloomberg, це може бути першим задокументованим випадком перевантаження російського скрапленого природного газу у водах біля узбережжя Малайзії.