Підсанкційний танкер з російським газом вперше досяг Малайзії, – Bloomberg

Танкер "тіньового флоту", що перевозить скраплений природний газ із підсанкційного російського заводу, досяг узбережжя Малайзії, де він, ймовірно, перевантажує пальне у відкритому морі.

За даними Bloomberg, це може бути першим задокументованим випадком перевантаження російського скрапленого природного газу у водах біля узбережжя Малайзії.

Це також демонструє, що Москва тестує дедалі довші маршрути, щоб обійти обмеження Заходу.

Танкер Perle потрапив під санкції США на початку цього року, зараз він стоїть на якорі біля іншого судна CCH Gas приблизно за 90 кілометрів (55 миль) на схід від Малайзійського півострова, свідчать дані відстеження суден та знімки, зроблені європейським супутником Sentinel-2 18 жовтня.

Положення суден типове для перевантаження вантажу із одного судна на інше. Хоча цей район часто використовувався для перевантаження нафти із підсанкційних суден у відкритому морі, такі операції є технічно складними та незвичайними для природного газу.

У травні судно CCH Gas змінило власника на гонконгську фірму під назвою CCH-1 Shipping Co., свідчить база даних судноплавства Equasis.

Танкер Perle після запровадження санкцій простоював кілька місяців на початку цього року. Згідно з даними Kpler, він завантажив скраплений природний газ із заводу "Газпром СПГ Портовая" на Балтійському узбережжі Росії ще в лютому.

Потім, схоже, судно чекало ще кілька місяців, перш ніж вирушити до Азії в липні, обходячи мис Доброї Надії.

Завод "Газпром СПГ Портовая" не експортував продукцію іноземному покупцю з моменту запровадження США санкцій проти нього у січні, ймовірно, це перший його вантаж, який вирушить на схід майже за рік.

Танкером Perle управляє компанія Dreamer Shipmanagement LLC-FZ, яка використовує готель Meydan у Дубаї як свою зареєстровану адресу і не має ані електронної пошти, ані номера телефону. Це місце використовується низкою інших фірм, які допомогли Росії зібрати флот суден для транспортування санкційного газу.

Росія активізувала зусилля з пошуку покупців для свого газу, пропри намагання західних країн обмежити експорт російського СПГ.

Як повідомлялося, ще один завод Arctic LNG 2, що знаходиться під санкціями США, почав постачати паливо до Китаю наприкінці серпня, що збіглося з візитом президента Росії Володимира Путіна до Пекіна.