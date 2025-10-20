Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
26 0

Чернігівщина знову частково без світла після нових атак РФ, – "Укренерго"

електрика,електроенергія,ремонт,світло

Після російських атак 19 жовтня значна частина Чернігівської області залишається без електропостачання.

В області за командою обленерго введені погодинні відключення обсягом трьох черг,  повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" додають, що знеструмлення фіксуються і в інших областях, однак перелік регіонів не уточнюється.

В компанії додали, що споживання електроенергії в Україні залишається на високому рівні. Сьогодні, 20 жовтня, станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього робочого дня – минулої  п'ятниці.

У "Укренерго" пояснюють, що причиною високого попиту є хмарна та холодна погода у більшості регіонів України. 

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що в уряді заперечують уповільнення темпів робіт із забезпечення захисними спорудами ключових об’єктів енергопостачання.

За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за останній рік збудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки, незважаючи на "обмежені бюджети, часові рамки й постійні атаки".

Автор: 

Чернігівщина (118) електроенергія (4418) Укренерго (2067) відключення світла (644) Чернігівська область (84)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 