Чернігівщина знову частково без світла після нових атак РФ, – "Укренерго"

Після російських атак 19 жовтня значна частина Чернігівської області залишається без електропостачання.

В області за командою обленерго введені погодинні відключення обсягом трьох черг, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" додають, що знеструмлення фіксуються і в інших областях, однак перелік регіонів не уточнюється.

В компанії додали, що споживання електроенергії в Україні залишається на високому рівні. Сьогодні, 20 жовтня, станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього робочого дня – минулої п'ятниці.

У "Укренерго" пояснюють, що причиною високого попиту є хмарна та холодна погода у більшості регіонів України.

Раніше повідомлялось, що в уряді заперечують уповільнення темпів робіт із забезпечення захисними спорудами ключових об’єктів енергопостачання.

За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за останній рік збудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки, незважаючи на "обмежені бюджети, часові рамки й постійні атаки".