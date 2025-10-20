Скарги на колекторів частішають: Від початку року зафіксовано звернень більше, ніж за весь 2024 рік, – "Опендатабот"

За останні чотири роки НБУ отримав 3,1 тис. скарг на роботу колекторів, з них майже 1 000 – у 2025 році.

Вже зараз це більше, ніж за весь 2024 рік, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

При цьому середньомісячна кількість звернень цього року зросла до 104, що на третину більше, ніж минулого року, і вдвічі більше, ніж у 2023 році.

З 2021 року звертатися до боржників з вимогою погасити заборгованість мають право лише компанії з Реєстру колекторських компаній НБУ. Порушення тягнуть санкції – від штрафів і обмежень діяльності до виключення з Реєстру.

У Реєстр загалом вносились дані про 82 компанії, проте нині залишилося лише 74. Вісім учасників втратили право працювати – половина добровільно, решта через порушення. Серед них було дві компанії з однаковою назвою – "Кредитна Виконавча Служба" британської EXTRA VENTURE LTD.

Географія ринку концентрована у столиці – 54 компанії зареєстровані в Києві, ще 6 у Запорізькій області і 5 у Чернігівській. Поряд з цим, у реєстрі чимало пов’язаних структур – одному власнику належать одразу 8 компаній.

Сукупний дохід 74 компаній за 2024 рік сягнув 1,01 млрд грн, чистий прибуток – 384,7 млн грн. Лідер – фінкомпанія "ЄАПБ" групи ТАС Сергія Тігіпка з доходом 409,2 млн грн і прибутком 156,4 млн грн.

Разом із пов’язаною компанією "ЄАПБ" група ТАС забезпечила 41% доходу індустрії і 80% чистого прибутку. До трійки за виручкою увійшли також "Смартфінанс" – 90,3 млн грн і "Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ." – 71,3 млн грн, а пов’язана з останньою "Дебтфорт Україна" довела сумарний показник власника майже до 93 млн грн.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України затвердив зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.

У Нацбанку пояснили, що такі зміни спрямовані на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній та передбачають: