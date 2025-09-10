Нацбанк посилив вимоги до власників колекторських компаній. Що змінилося?

Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ №113 від 5 вересня і наберуть чинності з 15 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку пояснили, що такі зміни спрямовані на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній та передбачають:

актуалізацію ознак небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників;

уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;

оновлення форм документів, які заявник подає до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.

У Нацбанку зауважили, що вказані зміни передбачають розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації колекторські компанії.

Тому такі компанії протягом шести місяців повинні подати до Національного банку:

письмове запевнення про проведення колекторською компанією перевірки керівників, власників істотної участі в такій колекторській компанії на їх відповідність оновленим вимогам щодо ділової репутації;

анкету з описом бізнес-намірів у разі виявлення будь-якої ознаки небездоганної ділової репутації.

Як повідомлялося, у Україні почали готувати зміни до законодавства, необхідні для створення інфраструктури ринків капіталу, а у підсумку – до запуску нової фондової біржі, оголосив Нацбанк.