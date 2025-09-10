Нацбанк посилив вимоги до власників колекторських компаній. Що змінилося?
Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.
Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ №113 від 5 вересня і наберуть чинності з 15 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.
У Нацбанку пояснили, що такі зміни спрямовані на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній та передбачають:
- актуалізацію ознак небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників;
- уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;
- оновлення форм документів, які заявник подає до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.
У Нацбанку зауважили, що вказані зміни передбачають розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації колекторські компанії.
Тому такі компанії протягом шести місяців повинні подати до Національного банку:
- письмове запевнення про проведення колекторською компанією перевірки керівників, власників істотної участі в такій колекторській компанії на їх відповідність оновленим вимогам щодо ділової репутації;
- анкету з описом бізнес-намірів у разі виявлення будь-якої ознаки небездоганної ділової репутації.
Як повідомлялося, у Україні почали готувати зміни до законодавства, необхідні для створення інфраструктури ринків капіталу, а у підсумку – до запуску нової фондової біржі, оголосив Нацбанк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль