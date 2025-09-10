БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк посилив вимоги до власників колекторських компаній. Що змінилося?

Нацбанк оновив порядок реєстрації колекторських компаній

Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ №113 від 5 вересня і наберуть чинності з 15 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку пояснили, що такі зміни спрямовані на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній та передбачають:

  • актуалізацію ознак небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників;
  • уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;
  • оновлення форм документів, які заявник подає до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.

У Нацбанку зауважили, що вказані зміни передбачають розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації колекторські компанії.

Тому такі компанії протягом шести місяців повинні подати до Національного банку:

  • письмове запевнення про проведення колекторською компанією перевірки керівників, власників істотної участі в такій колекторській компанії на їх відповідність оновленим вимогам щодо ділової репутації;
  • анкету з описом бізнес-намірів у разі виявлення будь-якої ознаки небездоганної ділової репутації.

борг (1913) колектор (81) НБУ (9566) репутація (6)
