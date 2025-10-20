Україна пропонує США збудувати LNG-термінал в Одесі та нові блоки АЕС від Westinghouse, – Зеленський

Україна запропонувала США реалізувати спільні проєкти у сфері постачання газу та в атомній енергетиці.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час хзустрічі з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, а США витісняють російський газ з Європи, і цьому сприяла Україна.

"Ми маємо зрозуміти – не зважаючи на ті чи інші домовленості тощо – Росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна рпопонує у якості двостороннього газового проєкту з США будівництво терміналу для імпорту скрапленого газу в Одесі.

"Як варіант, ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього", – зауважив голова держави.

За його словами, Україна презентувала цей газовий проєкт і в Білому домі, і американським компаніям.

Другим напрямом енергетичної співпраці із США Зеленський назвав атомну енергетику.

"Є 15 блоків (енергетичних блоків на українських атомних електростанціях, – ред.). З шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями", – сказав президент.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Окремо він зазначив інтерес США до нафтових рішень.

"У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль", – підсумував президент.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз готує спільну позицію щодо повної заборони постачань російського газу до кінця 2027 року.

Міністри енергетики у Люксембурзі мають узгодити рамку для подальших переговорів із Європарламентом, який наполягає на швидшій відмові від російського газу та зупинці імпорту нафти вже з початку наступного року.