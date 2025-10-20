Криза у Росії посилюється: Найбільший виробник титану переходить на скорочений робочий тиждень

З 1 грудня найбільший російський виробник титану "ВСМПО-Авісма" переведе частину співробітників на 4-денний робочий тиждень у режимі неповної зайнятості.

В компанії запевнили, що це рішення не торкнеться працівників, задіяних в ключових виробничих процесах, повідомляє The Moscow Times.

У компанії назвали цей крок "непростим", але необхідним для збереження "операційної стабільності". Там заявили, що це дозволить утримати команду, підготуватися до відновлення ринку і запропонувати співробітникам додаткове навчання.

Режим неповного робочого тижня діятиме до 31 травня 2026 року. Водночас компанія запевнила, що виконуватиме зобов’язання перед клієнтами і партнерами, "зберігаючи позиції лідера світового ринку титану".

У червні президент РФ цікавився станом підприємства, і керівник держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов визнавав, що завантаження виробництва впало. Він пояснив це зокрема замороженням спільного підприємства з Boeing.

"ВСМПО-Авісма" – найбільший у світі виробник титану, який також забезпечує 90% випуску цього металу в Росії. Компанія має повний технологічний цикл: від переробки сировини до випуску готових виробів з високим ступенем механічної обробки. За січень-червень 2025 року виторг компанії знизився до 49,33 млрд руб. проти 59,61 млрд руб. роком раніше, а чистий прибуток впав майже в 6 разів – з 12,39 млрд до 2,14 млрд руб.

Раніше повідомлялось, що Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) російського "Газпрому" призупинив приймання сировини з родовища Карачаганак у Казахстані.

У "Газпромі" пояснили це виникненням "аварійної ситуації" після атаки безпілотників у неділю.