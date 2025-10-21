Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на нафту падають другий день поспіль через побоювання профіциту на ринку, – Reuters

Ціни на нафту у вівторок знижуються вдруге поспіль на тлі побоювань надлишку пропозиції та ризиків для попиту через напруження між США та Китаєм.

Станом на ранок вівторка ф'ючерси на Brent дешевшають на 0,28% – до $60,84 за барель, на WTI – на 0,52%, до $57,22 за барель, повідомляє Reuters.

Тиск на ціни посилюють плани ОПЕК+ нарощувати пропозицію. При цьому аналітики прогнозують профіцит на ринку нафти і цього, і наступного року. Минулого тижня Міжнародна енергетична агенція (МЕА) оцінила можливий глобальний надлишок у 2026 році майже в 4 млн барелів на добу.

Зниження цін на нафту може вказувати на те, що вплив надлишку поступово матеріалізується. Goldman Sachs погіршив прогноз і допускає зниження Brent до $52 за барель у четвертому кварталі 2026 року.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі припинити закупівелі російської нафти.

Він додав, що у разі відмови від цієї обіцянки Нью-Делі "продовжуватиме платити масштабні мита".

нафта (5128) падіння (94) ціни (3781) профіцит (77) МЕА (77)
55 доларів до кінця цього року, краще 50. Тоді Urals, близько 40 не рентабельний. Трамп не домовиться з Сі. Вони *******.
21.10.2025 11:19 Відповісти

