Ціни на нафту падають другий день поспіль через побоювання профіциту на ринку, – Reuters

Ціни на нафту у вівторок знижуються вдруге поспіль на тлі побоювань надлишку пропозиції та ризиків для попиту через напруження між США та Китаєм.

Станом на ранок вівторка ф'ючерси на Brent дешевшають на 0,28% – до $60,84 за барель, на WTI – на 0,52%, до $57,22 за барель, повідомляє Reuters.

Тиск на ціни посилюють плани ОПЕК+ нарощувати пропозицію. При цьому аналітики прогнозують профіцит на ринку нафти і цього, і наступного року. Минулого тижня Міжнародна енергетична агенція (МЕА) оцінила можливий глобальний надлишок у 2026 році майже в 4 млн барелів на добу.

Зниження цін на нафту може вказувати на те, що вплив надлишку поступово матеріалізується. Goldman Sachs погіршив прогноз і допускає зниження Brent до $52 за барель у четвертому кварталі 2026 року.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі припинити закупівелі російської нафти.

Він додав, що у разі відмови від цієї обіцянки Нью-Делі "продовжуватиме платити масштабні мита".