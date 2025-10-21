США підписали угоду про критичні мінерали з Австралією на $8,5 мільярда

США та Австралія домовилися посилити ланцюги постачання рідкісноземельних і критично важливих мінералів, щоб протидіяти домінуванню Китаю.

Угода передбачає підтримку "готових до старту" проєктів на $8,5 млрд та спільні інвестиції США й Австралії у сумі $1 млрд протягом наступних шести місяців, повідомляє BBC.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що ця угода виводять партнерство між країнами на новий рівень. Сторони також координуватимуть питання ціноутворення, дозволів і правил державного перегляду угод з купівлі активів у секторі.

На тлі оголошення про угоду акції австралійських видобувників зросли: Arafura Rare Earths – на близько 7,7%, Iluka Resources – більш як на 3%.

США окремо інвестують у будівництво в Західній Австралії сучасного заводу з переробки галію потужністю 100 тонн на рік і готують близько $2,2 млрд фінансування через американський Exіm Bank для просування інших проєктів з виробництва критичних мінералів.

Єдиний підхід має пришвидшити інвестиції у три типи проєктів, зокрема створення потужностей з переробки в Австралії за участі американського капіталу. Водночас і США, і Австралія досі покладаються на китайську переробку, тож нова угода покликана скоротити цю залежність.

Раніше повідомлялось, що Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних мінералів. Пекін пояснює такий крок захистом національної безпеки та недопущенням військового використання китайських розробок.

Наразі КНР контролює близько 70% видобутку і 90% глобальної переробки рідкісноземів і використовує обмеження на їх постачання у якості відповіді на торговельну політику Дональда Трампа.