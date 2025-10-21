Осіння посівна триває: Аграрії вже засіяли майже 5 мільйонів гектар озимих культур

Станом на 21 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4,83 млн га озимих культур, що становить 74% від прогнозованих площ.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, вже посіяно 3,44 млн га озимої пшениці, 300,3 тис. га озимого ячменю та 60 тис. га озимого жита. У відомстві зазначають, що

За даними міністерства, серед лідерів за посівами озимини – Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області. При цьому Полтавська та Тернопільська області вже завершили сівбу озимих культур.

Крім того, озимого ріпаку засіяно 1,03 млн га, найбільше – у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях. Наразі аграрії 13 областей повністю завершили сівбу озимого ріпаку.

Раніше повідомлялось, що в Україні станом на 10 жовтня 2025-го вже зібрано 33,03 млн тонн зернових культур на площі 7 673,9 тис. га. Обмолочено 67% площ, засіяних цими культурами.