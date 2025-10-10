В Україні вже зібрали урожай на 67% засіяних площ. Які області в лідерах?. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 10 жовтня цього року вже зібрано 33,03 млн тонн зернових культур на площі 7 673,9 тис. га. Обмолочено 67% площ, засіяних цими культурами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, вже зібрано:

пшениці – 22,62 млн. тонн на площі 5 020,3 тис. га,

ячменю – 5,31 млн тонн на площі 1 345,6 тис. га,

гороху – 627,5 тис. тонн на площі 266 тис. га,

кукурудзи – 3,45 млн тонн на площі 638,2 тис. га, що становить 15% засіяних площ,

інших зернових і зернобобових зібрано 882,3 тис. тонн на площі 316,2 тис. га.

Серед лідерів збору по регіонах:

Одеська область – 3,72 млн тонн із площі 1 122,1 тис. га,

Вінницька область – 2,43 млн тонн з площі 437 тис. га,

Хмельницька область – 2,38 млн тонн з площі 344,2 тис. га,

Кіровоградська область – 2,38 млн тонн з площі 571,8 тис. га.

Збір пшениці, ячменю, гороху завершений.

Олійних культур зібрано 12,43 млн тонн, зокрема:

соняшнику – 6,35 млн тонн на площі 3 433,3 тис. га,

сої – 2,77 млн тонн на площі 1 214,71 тис. га,

ріпаку – 3,31 млн тонн на площі 1 275,6 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 67% засіяних площ, сої – 56%, збір ріпаку завершений.

Цукрових буряків накопано вже 3,44 млн тонн на площі 69,1 тис. га, що складає 35% засіяних площ.

Як повідомлялося, наприкінці вересня українські аграрії завершили збирання пшениці, ячменю та гороху.

Також стало відомо, що через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю ягід.