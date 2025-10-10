В Україні вже зібрали урожай на 67% засіяних площ. Які області в лідерах?. ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 10 жовтня цього року вже зібрано 33,03 млн тонн зернових культур на площі 7 673,9 тис. га. Обмолочено 67% площ, засіяних цими культурами.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Зокрема, вже зібрано:
- пшениці – 22,62 млн. тонн на площі 5 020,3 тис. га,
- ячменю – 5,31 млн тонн на площі 1 345,6 тис. га,
- гороху – 627,5 тис. тонн на площі 266 тис. га,
- кукурудзи – 3,45 млн тонн на площі 638,2 тис. га, що становить 15% засіяних площ,
- інших зернових і зернобобових зібрано 882,3 тис. тонн на площі 316,2 тис. га.
Серед лідерів збору по регіонах:
- Одеська область – 3,72 млн тонн із площі 1 122,1 тис. га,
- Вінницька область – 2,43 млн тонн з площі 437 тис. га,
- Хмельницька область – 2,38 млн тонн з площі 344,2 тис. га,
- Кіровоградська область – 2,38 млн тонн з площі 571,8 тис. га.
Збір пшениці, ячменю, гороху завершений.
Олійних культур зібрано 12,43 млн тонн, зокрема:
- соняшнику – 6,35 млн тонн на площі 3 433,3 тис. га,
- сої – 2,77 млн тонн на площі 1 214,71 тис. га,
- ріпаку – 3,31 млн тонн на площі 1 275,6 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 67% засіяних площ, сої – 56%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 3,44 млн тонн на площі 69,1 тис. га, що складає 35% засіяних площ.
Як повідомлялося, наприкінці вересня українські аграрії завершили збирання пшениці, ячменю та гороху.
Також стало відомо, що через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю ягід.
