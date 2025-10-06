Україна через погану погоду втратила половину врожаю ягід
Через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю.
Водночас ті виробники, які зберегли урожай та мали ринки збуту, змогли заробити рекордно добре, пише AgroTimes.
Як зазначається, найбільші втрати були у Бориспільському районі Київщини – до 70% урожаю лохини загинуло ще взимку, а решту в липні знищив град.
На Волині втрати ягід сягнули 80-90%, зокрема вимерзла навіть чорниця в лісі.
У Львівській області холод пошкодив близько 20% насаджень, але гірські плантації врятували частину врожаю.
Івано-Франківщина та Закарпаття зазнали мінімальних втрат, до 15%.
На Дніпропетровщині заморозки до -7°C знищили до 30% полуниці. Малина затрималася в розвитку, і на момент збору вдалося зібрати лише половину врожаю середньостиглих сортів.
Натомість у Черкаській області сезон пройшов майже без втрат.
При цьому ціни на ягоду стали найвищими за п'ять років і залишалися стабільними до кінця сезону.
Раніше повідомлялося, що Україна цього сезону (2024-2025 роки) відправила на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук вартістю $10,1 млн. У вазі це на 64% менше, ніж у сезоні 2023-2024 років, коли експорт склав орієнтовно 47 тис. тонн яблук.
Перед тим Національний банк України погіршив прогноз урожаю овочів, фруктів та ягід.
