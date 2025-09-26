Експорт яблук із України за рік впав на 64%. Хто купував найбільше?

Україна цього сезону (2024-2025 роки) відправила на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук вартістю $10,1 млн.

У вазі це на 64% менше, ніж у сезоні 2023-2024 років, коли експорт склав орієнтовно 47 тис. тонн яблук, свідчать дані компанії USPA Fruit, яка об'єднує українських виробників яблук, передає AgroTimes.

Як повідомляється, середня експортна ціна за маркетинговий рік знову зросла, досягнувши $600 за тонну.

Також фіксувалось від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі, адже з липня 2024 року по червень 2025 року Україна імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, майже весь обсяг яких (18 тис. тонн) завезено від початку поточного року.

Головними покупцями українських яблук за маркетинговий рік, що завершився, були Об'єднані Арабські Емірати (2,9 тис. тонн), Саудівська Аравія (2,9 тис. тонн), Узбекистан (1,5 тис. тонн), Туреччина (1,4 тис. тонн) і Швеція (0,9 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що яблука в Україні більше ніколи не коштуватимуть 5 грн за кілограм. Причина не лише в інфляції, а й у збільшенні експорту цього фрукта.

До того стало відомо, що значного зниження цін на яблука цього року не передбачається, оскільки врожай постраждав через заморозки.

Перед тим повідомлялося, що Національний банк України погіршив прогноз урожаю овочів, фруктів та ягід.