Уряд відновить видачу грантів на створення садів і теплиць з наступного року, – Висоцький

Уряд планує відновити грантові програми для підтримки створення садів і теплиць із 2026 року.

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив на форумі аграріїв у Черкасах, пише SEEDS.

За словами Висоцького, інструмент має стимулювати розвиток нішевого виробництва та зайнятість у регіонах. 

Раніше повідомлялось, що Мінагрополітики припинило приймати заявки на гранти для розвитку садів і теплиць, оскільки передбачені на цю програму у держбюджеті кошти вичерпалися.

аграрії (1426) допомога (1661) фермер (305) допомога і підтримка (39) грант (339) садівництво (8)
А що із грантами на фінансування бойових бригад, а? ******** зелене 🤬
21.10.2025 13:36 Відповісти

