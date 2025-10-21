Уряд відновить видачу грантів на створення садів і теплиць з наступного року, – Висоцький

Уряд планує відновити грантові програми для підтримки створення садів і теплиць із 2026 року.

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив на форумі аграріїв у Черкасах, пише SEEDS.

За словами Висоцького, інструмент має стимулювати розвиток нішевого виробництва та зайнятість у регіонах.

Раніше повідомлялось, що Мінагрополітики припинило приймати заявки на гранти для розвитку садів і теплиць, оскільки передбачені на цю програму у держбюджеті кошти вичерпалися.