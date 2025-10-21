Фонд держмайна виставив на продаж харківській завод "Радіореле" за 230 мільйонів

Фонд державного майна виставив на приватизацію 100% статутного капіталу АТ "Завод "Радіореле" у Харкові.

Онлайн-аукціон з продажу пакета акцій заплановано на 28 жовтня, стартова ціна – 234,39 млн грн, повідомляє пресслужба фонду.

Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві слаботочних, мініатюрних, електромагнітних реле. Станом на 30 червня 2025 року на заводі працюють 57 осіб.

Об’єкт включає 5 одиниць нерухомого майна загальною площею 49 137,2 м², будівлі складу та майстерень. Також у складі активу – 12 одиниць автотранспорту і спецтехніки 1983-2013 років випуску, з яких одну передано ЗСУ.

Станом на 15 вересня 2025 року частину нерухомості площею 479,4 м² передано в оренду за одним договором. Інші площі та активи продаються в складі пакета акцій.

Умови продажу передбачають погашення боргів із зарплати та перед бюджетом упродовж 6 місяців і заборону звільняти працівників протягом 6 місяців з дати переходу права власності.

Зауважимо, що це вже не перша спроба ФДМУ продати цей завод, але попередні завершились безрезультатно.

