Фонд держмайна виставив на продаж харківській завод "Радіореле" за 230 мільйонів
Фонд державного майна виставив на приватизацію 100% статутного капіталу АТ "Завод "Радіореле" у Харкові.
Онлайн-аукціон з продажу пакета акцій заплановано на 28 жовтня, стартова ціна – 234,39 млн грн, повідомляє пресслужба фонду.
Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві слаботочних, мініатюрних, електромагнітних реле. Станом на 30 червня 2025 року на заводі працюють 57 осіб.
Об’єкт включає 5 одиниць нерухомого майна загальною площею 49 137,2 м², будівлі складу та майстерень. Також у складі активу – 12 одиниць автотранспорту і спецтехніки 1983-2013 років випуску, з яких одну передано ЗСУ.
Станом на 15 вересня 2025 року частину нерухомості площею 479,4 м² передано в оренду за одним договором. Інші площі та активи продаються в складі пакета акцій.
Умови продажу передбачають погашення боргів із зарплати та перед бюджетом упродовж 6 місяців і заборону звільняти працівників протягом 6 місяців з дати переходу права власності.
Зауважимо, що це вже не перша спроба ФДМУ продати цей завод, але попередні завершились безрезультатно.
Раніше повідомлялось, що Фонд державного майна України 17 жовтня провів успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Проєктний інститут "Укрметротунельпроєкт" у Києві.
Як зазначається, колись це був відомий проєктний інститут, який розробляв технічну документацію для будівництва майже всіх станцій київського метрополітену.
