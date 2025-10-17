Фонд держмайна продав офіс компанії, яка проєктувала майже всі станції метро в Києві. ФОТО

Фонд державного майна України 17 жовтня провів успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Проєктний інститут "Укрметротунельпроєкт" у Києві.

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі", передає LIGA.net.

Як зазначається, колись це був відомий проєктний інститут, який розробляв технічну документацію для будівництва майже всіх станцій київського метрополітену.

Наразі підприємство фактично не веде господарської діяльності, тому головним активом є нерухомість у центрі Києва. Відповідно до статуту основний вид діяльності інституту – у сфері архітектури. Нині основна номенклатура – послуги з надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна.

На балансі держпідприємства перебувають 204 об'єкти рухомого майна, в основному офісна техніка та меблі, і два транспортні засоби.

За лот змагалися двоє учасників, а ціна під час торгів зросла майже у 3,5 раза: з 20,58 млн грн до 70 млн грн.

Остаточна пропозиція переможця аукціону – ТОВ "КУА "Портофін" (яке діє в інтересах АТ "ДЗДІПІ Профіт") була всього на 1 грн вищою, ніж ТОВ "ТЕРРА-2021".

Разом із ПДВ переможець має заплатити 84 млн грн.

Окрім того, майбутній власник зобов'язаний погасити 34,11 млн грн боргу й не звільняти працівників (сім осіб) протягом шести місяців.

"Укрметротунельпроєкт" розташований на вул. Бульварно-Кудрявській у двох будівлях: 19-В (площа – 759,4 кв. м, стан незадовільний) і 21 (площа 1 672 кв. м, стан задовільний).

Обидві будівлі є пам'ятками архітектури місцевого значення, однак охоронні договори на них не укладено.

Земельна ділянка площею 0,24 га, на якій розташований об'єкт, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець розв'язуватиме самостійно.

Раніше повідомлялося, що фінансовий результат Фонду державного майна України станом на кінець третього кварталу цього року перевищив 7,7 млрд грн – це рекордний показник за всі роки діяльності Фонду.

До того стало відомо, що станом на кінець вересня портфель об'єктів приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів малої приватизації (включно з єдиними майновими комплексами, пакетами акцій, об'єктами окремого майна, об'єктами незавершеного будівництва та соціально-культурного призначення) та 19 об'єктів великої приватизації.