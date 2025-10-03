БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд держмайна заявив про рекордні фінансові показники за всю історію

Фінансовий результат Фонду державного майна України станом на кінець третього кварталу цього року перевищив 7,7 млрд грн – це рекордний показник за аналогічний період за всі роки діяльності Фонду.

Як ідеться в повідомленні ФДМУ, досягнуті фінансові показники:

  • 4,68 млрд грн – надходження від приватизації (з них 2,5 млрд грн – від санкційних активів),
  • 254,02 млн грн – сплата ПДВ від приватизації,
  • 1,8 млрд грн – від реалізації санкційних активів (перераховано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії,
  • 728,3 млн грн – надходження від оренди державного майна,
  • 238,11 млн грн – частина чистого прибутку державних підприємств і дивіденди.

Серед топ-5 приватизованих об'єктів, які приватизували з початку 2025 року, Фонд назвав наступні

  • "Укрбуд" – 805 млн грн,
  • державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім" (Вінниця).Фінальна ціна на аукціоні склала 608,14 млн грн,
  • єдиний майновий комплекс державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод" (Житомир). Фінальна ціна на аукціоні – 137,50 млн грн,
  • обєєкт незавершеного будівництва – дитяча уронефрологічна клініка на 80 ліжок державного управління "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України" (Київ). Фінальна ціна на аукціоні – 111 млн грн,
  • єдиний майновий комплекс державного підприємства "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз" (Львів). Фінальна ціна на аукціоні – 107 млн грн.

"Такий фінансовий результат за дев'ять місяців – це рекорд для Фонду за всі роки діяльності. Це свідчення того, що ми не просто виконуємо планові завдання, а робимо більше – забезпечуємо стійкість держави навіть у часи війни", – наголосили у Фонді.

Як повідомлялося, на початку жовтня Фонд держмайна підписав договір купівлі-продажу 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" з ТОВ "Техно-онлайн" за 805 млн грн. Таким чином, приватизаційний аукціон завершений.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк". Мета такого рішення – скорочення державної присутності у банківському секторі та залучення додаткових надходжень до держбюджету.

оренда (407) держмайно (34) приватизація (1398) ФДМУ (1402)
Zелені рекордсмені куеві. Шоб вам по пухерю під очами повилазило та пвр'ям горлянка поросла після того як ви всі по їжачку проти колючок народити сракою. Шоб це збулось всім вам та вашим дітям з онуками, яки жруть їжу политу кровю українців, суки.
показати весь коментар
03.10.2025 16:59 Відповісти
идиоты тупорылые, инфляцию за рост принимают
показати весь коментар
03.10.2025 17:02 Відповісти
Чого тільки не видумають щоб премію отримати.
показати весь коментар
03.10.2025 17:11 Відповісти
ЗЕлупендія і Ко розграбили все під час війни за безцінь. Як вибори робити, то не можемо бо військові не проголосують, а як Велику прихватизацію робити, то ЗЕлупенці перші
показати весь коментар
03.10.2025 17:03 Відповісти

