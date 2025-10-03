Державний "Укрбуд" приватизували за 805 мільйонів. Хто покупець?

Фонд держмайна підписав договір купівлі-продажу 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" з ТОВ "Техно-онлайн" за 805 млн грн.

Таким чином, приватизаційний аукціон завершений, передає Liga.net із посиланням на дані в системі "Prozorro.Продажі".

Спочатку його переможцем визнали компанію "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі з ціною 805 млн грн, але 30 червня її дискваліфікували через зв’язок з підсанкційними особами. Відтак право на приватизацію "Укрбуду" перейшло до "Техно-онлайн", що запропонувало на 1 грн менше.

Угоду уклали після зміни бенефіціарів "Техно-онлайн": наразі Євген і Василь Астіони мають по 33% у цій компанії, ще 34% належать Марині Айаб.

Євген і Василь Астіони є бізнесменами з Дніпропетровщини. Вони є засновниками декількох агропідприємств, фінансових компаній та інвестиційних проектів. Василь Астіон раніше також був депутатом від партії "Відродження" в 2015-2019 роках. Батько братів був відомим державним службовцем, який працював на керівних посадах у правоохоронних органах України. Він обіймав посаду начальника податкової міліції Сумської області з 2007 по 2011 рік, а також керував київським УБОЗом.

Покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності, протягом шести місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом, не звільняти працівників, сплатити належні державі дивіденди за 2024-2025 роки тощо.

Об’єкт приватизації включає 88 будівель, споруд і нежитлових приміщень та 17 земельних ділянок. У Києві у власності 19 об’єктів загальною площею 27 158,9 кв. м, також активи є у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Частина лотів об’єднує кілька об’єктів, що підвищує їх комплексну цінність.

Водночас зазначається, що державний "Укрбуд" не входить до однойменної корпорації і не пов’язаний з "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася. Останніми роками підприємство було законсервоване та здебільшого здавало нерухомість в оренду.

Раніше повідомлялось, що Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Мета такого рішення – скорочення державної присутності у банківському секторі та залучення додаткових надходжень до держбюджету.