Розраховувати на відновлення роботи ЗАЕС не варто через відсутність інформації про технічний стан, – топменеджер Westinghouse

Розраховувати на повернення в роботу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції не варто, доки немає достовірної інформації про її технічний стан.

Про це заявив президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман у ексклюзивному інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У мене немає якихось унікальних технічних чи технологічних інсайдів. Тож перш ніж визначити, чи зможе ЗАЕС надалі використовуватись, потрібна детальна технічна оцінка. Саме через брак інформації треба враховувати, принаймні в плануванні, що ЗАЕС не зможе використовуватися", – зазначив Ліпман.

Він додав, що раніше обговорював ситуацію щодо ЗАЕС із керівництвом Міністерства енергетики України та "Енергоатому". За словами Ліпмана, ситуація така, що ніхто на 100% не має реальної інформації, в якому стані перебуває ця атомна станція.

Раніше повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити зовнішнє електропостачання окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції в два етапи.

Як повідомлялося, 23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це був уже десятий блекаут від початку окупації станції росіянами, заявили у Міненерго. Він став найдовшим – з того часу ЗАЕС працює в ізольованому режимі, а електроенергію для потреб станції виробляють генератори.

8 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала провести одночасний ремонт ліній електропередачі для відновлення електропостачання на Запорізьку АЕС з обох боків фронту.

12 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі.

Він закликав міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатома" на окупованій Запорізькій АЕС незаконними, неприйнятними і критично небезпечними та чинити тиск на Росію.