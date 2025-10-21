НАЗК попередило про обмеження доступу до деяких реєстрів через технічні роботи

Національне агентство з питань запобігання корупції попередило, що через проведення технічних робіт буде обмежено доступ до деяких реєстрів.

Як ідеться в повідомленні НАЗК, зокрема, до програмно-технічного обслуговування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій), доступ буде частково обмежено сьогодні, 21 жовтня, з 19:00 до 21:00.

Окрім того, у зв'язку з проведенням програмно-технічного обслуговування Єдиного порталу повідомлень викривачів із 10:00 до 18:00 22 жовтня доступ до нього може бути частково обмежений.

Також через проведення технічного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи Реєстру прозорості доступ до нього буде обмежено 22 жовтня 09:00 до 14:00.

