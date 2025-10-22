У Києві витратять 222 мільйони на ремонт дитсадка, зруйнованого під час зведення укриття. Ціни – завищені

Управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації (РДА) 10 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Київське управління механізації" реконструкцію дитячого садочку з укриттям за 222,65 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

За умовами угоди, до кінця 2027 року потрібно реконструювати будівлі літери "А-2", "Б" ясел-садочку санаторного типу №155 по вулиці Дорогожицька, 18-А, з облаштуванням протирадіаційного укриття.

Наприкінці грудня 2023 року будівля цього дитсадка була пошкоджена через просідання ґрунту, коли у ньому ремонтували одне з укриттів. Офіційно посадовці РДА тоді заявляли, що до цього жодних нарікань на стан будівлі не було, повідомляло Суспільне. Однак у Київській міській прокуратурі підтверджували, що причиною деформації стін будівлі стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування укриття. При цьому посадовці Шевченківської РДА прийняли та оплати роботи, хоча фактично вони не були виконані, а саму будівлю пошкодили. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Роботи фінансують з місцевого бюджету. Договірна ціна тверда та включає 2,91 млн грн на покриття ризиків та 20,65 млн грн на покриття інфляційних втрат.

При цьому ціни на низку будматеріалів у кошторисі значно завищені, зазначає видання.

Так, арматуру А500С діаметром 12 мм замовили по 44 700 грн за тонну (тут і далі ціни з ПДВ). "Iron World" продає її по 32 435 грн, а "Булат Метал" пропонує таку арматуру по 33 800 грн за тонну, що на 24-27% дешевше.

Армувальну сітку ВР-1 100х100 діаметром 4 мм у інформації про ціни на матеріальні ресурси врахували по 313 грн за квадратний метр. "Сітка Захід" продає її по 103 грн, а "Астра Трейд" – по 78 грн за кв. м. Це в 3-4 рази дешевше.

Невідомі металеві двері замовили по 21 631 грн за кв. м, хоча "Епіцентр" продає металеві вхідні двері Булат Cottage по 11 964 грн за кв. м, що вдвічі дешевше. Навіть протипожежні металеві глухі двері ДМП ЕІ60 "Пожежна безпека України" пропонує по 6 130 грн за кв. м, що в 3,5 раза дешевше.

Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати Ceresit СT 190 замовили по 32 грн за кг. База "Куб" продає її по 14 грнг, що вдвічі дешевше. А "Епіцентр" пропонує таку суміш по 20 грн/кг, що на 38% дешевше.

Дизельний генератор Квітка PRO DG125YCE вписали у кошторис за 1,55 млн грн. Група компаній "Квітка" та "Інструмент Хаб" продають такий генератор вдвічі дешевше – по 749 тис. грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Управління освіти Шевченківської РДА очолює Євгенія Ярова, уповноваженою особою з питань закупівель є Інна Красієнко.

"Київське управління механізації" належить Юрію Журавському, а раніше – Володимиру Куксі. Керує фірмою Дмитро Мотрончук.

Із 2018 року вона отримала державних замовлень на 1,02 млрд грн, найбільше від нинішнього замовника.