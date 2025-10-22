Ціни на золото та срібло показали найрізкіше падіння за 12 років після рекордного зростання, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Ціни на золото та срібло зазнали найгострішого розпродажу за останні роки: падіння спотових цін на золото сягало 6,3%, на срібло – до 8,7%.

Таким чином, падіння цін перервало стрімке зростання цін, які сягнули нових історичних максимумів минулого тижня, повідомляє Bloomberg.

Поряд з цим, також просіли акції провідних компаній, що видобувають ці метали: Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines зранку у вівторок втрачали понад 8%.

Ціни на дорогоцінні метали останніми днями зазнали значних коливань



Ралі останніх тижнів підживлювали очікування щонайменше одного значного зниження ставки ФРС до кінця року та трейд на відхід інвесторів від вкладення коштів в облігації держав на тлі роздутого дефіциту і ризиків для незалежності центробанків.

У вівторок настрої змінилися, оскільки технічна перекупленість, зміцнення долара і сигнали про відновлення дискусій щодо торгівлі між США та Китаєм зняли частину попиту на захисні активи.

Раніше повідомлялось, що ціни на золото встановили новий історичний рекорд, а темпи зростання найшвидші з 2008 року.

Рекорд був встановлено на позначці $4 378,69 за унцію на тлі геополітичної напруги та очікувань зниження ставок у США.