Ціни на золото встановили новий історичний рекорд, темпи зростання найшвидші з 2008 року, – Reuters. ІНФОГРАФІКА

Золото у п’ятницю перевищило $4 300 за унцію і прямує до найбільшого тижневого зростання з грудня 2008 року.

Рекорд встановлено на позначці $4 378,69 на тлі геополітичної напруги та очікувань зниження ставок у США, повідомляє Reuters.

За тиждень метал додав близько 8,1%, а на початку сесії рух тимчасово наближався до найбільшого стрибка з вересня 2008 року.

"За очікувань зниження ставок, геополітичних ризиків і триваючих банківських занепокоєнь середовище залишається дуже сприятливим для золота", – сказав трейдер дорогоцінних металів Heraeus Олександр Цумпфе. Він додав, що короткострокова консолідація можлива через перекупленість.

З технічного боку індикатор RSI для золота становить 88, що вказує на перекупленість. Попит інвесторів підтримується як захисними мотивами, так і ставками на пом’якшення ФРС.

Срібло знизилося на 0,5% до $53,96 після нового рекорду $54,47, однак за тиждень зростає лише на 7,3%. Рух підтримала хвиля шортового стиснення на спотовому ринку слідом за ралі золота.

Падіння акцій банків тиснуло на глобальні індекси, посилюючи попит на безпечні активи. Член Ради керівників ФРС Крістофер Воллер висловив підтримку ще одному зниженню ставки, а ринки очікують по 25 б.п. у жовтні і грудні.

Також зазначається, що золото подорожчало більш ніж на 66% від початку року завдяки геополітичній напрузі, ставкам на зниження ставок, купівлям центробанків, дедоларизації та значним притокам в ETF.

Читайте також: Ціни на золото вперше перевищили $4 000 за унцію на тлі шатдауну у США та кризи в Франції

"Вважаю, що стійкі й великі притоки в ETF тягнуть ціни вгору", – зазначив Майкл Хейґ, керівник досліджень сировинних ринків Societe Generale.

Найбільший золотий ETF SPDR Gold Trust повідомив про зростання запасів до 1 034,62 тонн, що є максимумом з липня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що ціни на золото злетіли до історичного максимуму на тлі посилення напруги між США і Китаєм та в очікуванні зниження ставки Федеральною резервною системою США.

Ціни на срібло також оновили абсолютний рекорд.