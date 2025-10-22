Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Енергоатом" замовив китайський гусеничний кран для добудови ХАЕС за 80 мільйонів. ФОТО

НАЕК "Енергоатом" уклала договір на постачання гусеничного крана XCMG XLC350 вартістю 79,65 млн грн для робіт на Хмельницькій АЕС.

Переможцем тендера стало ТОВ з ІІ "Юромаш", яке має передати кран замовнику до літа 2026 року, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у Prozorro.

Вартість угоди також включає монтаж, налаштування, сертифікацію, отримання дозволів, первинний техогляд, запчастини, інструменти і приладдя на рік, але не менше 3 200 машино-годин, введення в експлуатацію і навчання персоналу. Оплата передбачена через пів року після поставки, гарантія на кран становитиме 2 роки.

Кран XLC350 має вантажопідйомність 350 тонн, дизельний двигун потужністю 247 кВт, основну решітчасту стрілу 60 м, подовжувач зі змінним вильотом 64 м та виліт загальної стріли 24 м. Максимальна висота підйому по гаку – до 116 м. Модель застосовується в енергетиці, металургії, хімічній промисловості, будівництві мостів і метро.

Зазначається, що анонімні учасники просили подовжити строк поставки з кінця 2025 року на пів року і передбачити аванс 30%. Замовник погодив подовження строків, але передбачити аванс відмовився.

Дорожчим конкурентом переможця тендеру було ТОВ "Коммаш Груп" Івети Жили з краном SANY SCC3500A-6, також китайського виробництва.

Засновницею "Юромашу" є Ганна Покотило, директор – Ян Герцог; пов’язані особи володіють ТОВ "Аргепо", яким керує Сергій Коляденко.
Компанія бере активну участь в державних тендерах, з 2016 року вона отримала державних підрядів на 1,07 млрд грн.
Найбільше – від філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" ще за часів, коли комбінати "ОГХК" перебували під управлінням Руслана Журила.

АЕС (840) будівництво (2291) тендер (2258) Енергоатом (1224) атомна енергетика (349) Хмельницька АЕС (81)
Окрім Китаю більше ніхто не виготовляє гусеничні крани?
22.10.2025 12:38 Відповісти
+7
Китайці мають бути відсторонені від будь яких промислових тендерів в Україні. Це організатори та замовники війни в Укрваїні. Вони "гібридні вбивці" - вбивають лапами кацапні і смакують кожну смерть і кожний долар зароблений на війні. Краще заплатити дорожче друзям ніж купувати дешевше у ворогів!! Тільки вщент корумпованиі зелені арахамо-******** могли купити у китайців. Ще не пізно скасувати цю ******** жидобільшовицьку оборудку! Кацапня вже всією країною співає "руzкій с кітайцєм братья навєк". Що не ясмно?!!
22.10.2025 12:56 Відповісти
+7
Це продовження "барабанів та овочерізок для бомбосховищ".
А ще питання - "добудовуватимуть" під ті самі болгарські кацапські реактори, що мабуть вже давно більш схожі на металобрухт?
22.10.2025 13:02 Відповісти
Окрім Китаю більше ніхто не виготовляє гусеничні крани?
22.10.2025 12:38 Відповісти
трамп взнає - вирве кадик у того Яна Герцога!

нажаль, я не Трамп....

.
22.10.2025 12:53 Відповісти
І ще без посередників - ну ніяк не обійтися.
22.10.2025 12:58 Відповісти
Більш ніхто не працює по схемі тіньових відкатів.
22.10.2025 13:08 Відповісти
Caterpillar. Але там ціни... І не домовишся попиляти.
22.10.2025 13:10 Відповісти
https://www.facebook.com/share/r/1FCAny7NS2/
22.10.2025 12:41 Відповісти
Гроші крадуть всі ,хто не ледачий .Силовики беруть тільки відкати. Їх
не цікавить обкрадання держави. Болісно дивитися цей бенкет хижаків.
22.10.2025 12:45 Відповісти
Airbus відкрив другу лінію остаточної складання (Final Assembly Line, FAL) для літаків сімейства A320 у китайському портовому місті Тяньцзінь 22 жовтня 2025 року. Це друга така лінія в Китаї та Азії загалом, яка удвоює виробничі потужності Airbus у регіоні.
22.10.2025 12:53 Відповісти
китайці свого СОМАГ роблять.
з двигунами в них не дуже - на Моторсічі обломались, то тепер Аірбас їх навчить

.
22.10.2025 12:56 Відповісти
Китайці мають бути відсторонені від будь яких промислових тендерів в Україні. Це організатори та замовники війни в Укрваїні. Вони "гібридні вбивці" - вбивають лапами кацапні і смакують кожну смерть і кожний долар зароблений на війні. Краще заплатити дорожче друзям ніж купувати дешевше у ворогів!! Тільки вщент корумпованиі зелені арахамо-******** могли купити у китайців. Ще не пізно скасувати цю ******** жидобільшовицьку оборудку! Кацапня вже всією країною співає "руzкій с кітайцєм братья навєк". Що не ясмно?!!
22.10.2025 12:56 Відповісти
У війну будувати енергоблок за мільярди грн. яки може бути знищений/пошкоджений і ніколи не запрацювати одним шахедом.... якось тупо, За те шарове бабло яке отримує енргоатом можна наприклад насаджати вітряків ВЕС в кожному селі... замість ще однієї дибільної клоунської ідеї мільйон дерев.... або банально знизьте тарифи ЮО... КЛОУНИ.
22.10.2025 12:57 Відповісти
Це продовження "барабанів та овочерізок для бомбосховищ".
А ще питання - "добудовуватимуть" під ті самі болгарські кацапські реактори, що мабуть вже давно більш схожі на металобрухт?
22.10.2025 13:02 Відповісти
А були часи коли Харківський Енергомонтажпроект проєктував крани для Китаю для будівництва АЕС((( Як все змінилося за 30 років не в нашу пользу завдяки "видатним керманичам" накшталт кравчука паскуди та кучми ворюги
22.10.2025 13:06 Відповісти
А де Kroll k-10000? ще один такій з Кримської АЄС пустили на металобрухт.
22.10.2025 13:13 Відповісти
Все китайське сьогодні це металобрухт, попрацює трохи і потім вічний ремонт!!!! Викинуті гроші ось що зробило енергоатома!!!
22.10.2025 13:46 Відповісти
Ось вам замість розподіленої енергогенерації кран.

Коли будете сидіти без світла, радійте, що ЗЕлені підари купили кран за ціною літака.
22.10.2025 13:53 Відповісти
Тобто зараз витрата коштів на довгострокову добудову більш наявна проблема, ніж закупівля, наприклад, мобильних газогенераторів, щоби розмістити їх по містах, для диверсифікації електроенергетики?
22.10.2025 14:02 Відповісти

