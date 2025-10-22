"Енергоатом" замовив китайський гусеничний кран для добудови ХАЕС за 80 мільйонів. ФОТО

НАЕК "Енергоатом" уклала договір на постачання гусеничного крана XCMG XLC350 вартістю 79,65 млн грн для робіт на Хмельницькій АЕС.

Переможцем тендера стало ТОВ з ІІ "Юромаш", яке має передати кран замовнику до літа 2026 року, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у Prozorro.

Вартість угоди також включає монтаж, налаштування, сертифікацію, отримання дозволів, первинний техогляд, запчастини, інструменти і приладдя на рік, але не менше 3 200 машино-годин, введення в експлуатацію і навчання персоналу. Оплата передбачена через пів року після поставки, гарантія на кран становитиме 2 роки.

Кран XLC350 має вантажопідйомність 350 тонн, дизельний двигун потужністю 247 кВт, основну решітчасту стрілу 60 м, подовжувач зі змінним вильотом 64 м та виліт загальної стріли 24 м. Максимальна висота підйому по гаку – до 116 м. Модель застосовується в енергетиці, металургії, хімічній промисловості, будівництві мостів і метро.

Зазначається, що анонімні учасники просили подовжити строк поставки з кінця 2025 року на пів року і передбачити аванс 30%. Замовник погодив подовження строків, але передбачити аванс відмовився.

Дорожчим конкурентом переможця тендеру було ТОВ "Коммаш Груп" Івети Жили з краном SANY SCC3500A-6, також китайського виробництва.

Засновницею "Юромашу" є Ганна Покотило, директор – Ян Герцог; пов’язані особи володіють ТОВ "Аргепо", яким керує Сергій Коляденко.

Компанія бере активну участь в державних тендерах, з 2016 року вона отримала державних підрядів на 1,07 млрд грн.

Найбільше – від філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" ще за часів, коли комбінати "ОГХК" перебували під управлінням Руслана Журила.

