"Енергоатом" замовив китайський гусеничний кран для добудови ХАЕС за 80 мільйонів. ФОТО
НАЕК "Енергоатом" уклала договір на постачання гусеничного крана XCMG XLC350 вартістю 79,65 млн грн для робіт на Хмельницькій АЕС.
Переможцем тендера стало ТОВ з ІІ "Юромаш", яке має передати кран замовнику до літа 2026 року, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у Prozorro.
Вартість угоди також включає монтаж, налаштування, сертифікацію, отримання дозволів, первинний техогляд, запчастини, інструменти і приладдя на рік, але не менше 3 200 машино-годин, введення в експлуатацію і навчання персоналу. Оплата передбачена через пів року після поставки, гарантія на кран становитиме 2 роки.
Кран XLC350 має вантажопідйомність 350 тонн, дизельний двигун потужністю 247 кВт, основну решітчасту стрілу 60 м, подовжувач зі змінним вильотом 64 м та виліт загальної стріли 24 м. Максимальна висота підйому по гаку – до 116 м. Модель застосовується в енергетиці, металургії, хімічній промисловості, будівництві мостів і метро.
Зазначається, що анонімні учасники просили подовжити строк поставки з кінця 2025 року на пів року і передбачити аванс 30%. Замовник погодив подовження строків, але передбачити аванс відмовився.
Дорожчим конкурентом переможця тендеру було ТОВ "Коммаш Груп" Івети Жили з краном SANY SCC3500A-6, також китайського виробництва.
Засновницею "Юромашу" є Ганна Покотило, директор – Ян Герцог; пов’язані особи володіють ТОВ "Аргепо", яким керує Сергій Коляденко.
Компанія бере активну участь в державних тендерах, з 2016 року вона отримала державних підрядів на 1,07 млрд грн.
Найбільше – від філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" ще за часів, коли комбінати "ОГХК" перебували під управлінням Руслана Журила.
Раніше повідомлялось, що у Києві витратять 222 мільйони на ремонт дитсадка, зруйнованого під час попереднього неякісного зведення укриття.
За умовами угоди, до кінця 2027 року потрібно реконструювати будівлі літери "А-2", "Б" ясел-садочку санаторного типу №155 по вулиці Дорогожицька, 18-А, з облаштуванням протирадіаційного укриття.
нажаль, я не Трамп....
.
не цікавить обкрадання держави. Болісно дивитися цей бенкет хижаків.
з двигунами в них не дуже - на Моторсічі обломались, то тепер Аірбас їх навчить
.
А ще питання - "добудовуватимуть" під ті самі
болгарськікацапські реактори, що мабуть вже давно більш схожі на металобрухт?
Коли будете сидіти без світла, радійте, що ЗЕлені підари купили кран за ціною літака.