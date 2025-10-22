ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків, незалежно від мови запиту, – дослідження
ШІ-асистенти спотворюють зміст новин у 45% випадків.
Такого висновку дійшло дослідження, ініційоване Європейською мовною спілкою (EBU) за участю 22 суспільних мовників у 18 країнах, передає Liga.net.
Під час дослідження професійні журналісти оцінили понад 3 000 відповідей ChatGPT, Copilot, Gemini та Perplexity за точністю, роботою з джерелами, відокремленням фактів від думок і наданням контексту.
Найпоширеніша виявлена проблема – робота з джерелами у 31% відповідей: посилання відсутні, некоректні або неправдиві. У 20% зафіксовано суттєві неточності, включно з вигаданими деталями чи застарілою інформацією. Ще у 14% бракувало достатнього контексту.
За моделями результати різняться. Gemini продемонстрував серйозні проблеми у 76% відповідей. Copilot припускався помилок у 37%, ChatGPT – у 36%, Perplexity – у 30%. Дослідники зазначають, що багато хиб посилюються самовпевненим тоном ШІ, який створює оманливе враження надійності, і готовністю відповідати навіть без якісних даних.
"Це дослідження переконливо доводить, що ці недоліки – не поодинокі випадки. Вони системні, не залежать від кордонів і мови, і ми вважаємо, що це становить загрозу для суспільної довіри", – сказав директор з питань медіа та заступник гендиректора EBU Жан-Філіп Де Тендер.
Водночас ШІ-асистенти вже частково витісняють тардиційний пошук новин. Згідно із Digital News Report 2025 від Reuters Institute, 7% споживачів новин отримують інформацію через ШІ, серед аудиторії до 25 років показник вищий вдвічі – 15%.
Раніше повідомлялось, що кількість переглядів сторінок онлайн-енциклопедії "Вікіпедії" цього року знизилася приблизно на 8% порівняно з показниками торік.
Аналітики фонду "Вікімедіа" пов'язують спад із тим, що дедалі більше людей отримують відповіді безпосередньо від чат-ботів і пошукових систем із вбудованим штучним інтелектом, а не переходять на сам сайт.
Куди котиться світ? Зупиніть, я вийду.
Так, там великі проблеми з аналізом інформації і дуже самовпевнений тон, що на цей раз це точно фінальне кінцеве рішення, яке точно вирішить все. У мене навіть платна підписка була, скасував. Той же ChatGPT значно кращий, хоча там теж потрібно все перевіряти. До ШІ потрібно ставитись як до підказок, а не як до істини.