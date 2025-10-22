АРМА почала процес пошуку управителя для морського терміналу, пов’язаного з ексвласниками "Приватбанку"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило ринкові консультації для відбору управителя стратегічного активу ТОВ "Агротермінал Логістік" в Одеській області.

Вона контролює морський термінал пов'язаний з колишніми власниками "Приватбанку", повідомляє пресслужба агентства.

Зокрема, компанія надає логістичні послуги агросектору: перевалка, зберігання і транспортування зернових. До складу активу входить морський перевантажувально-складський термінал із причалом, спеціальним обладнанням, технікою та зерносховищами.

Комерційні пропозиції від зацікавлених осіб прийматимуть до 15:00 31 жовтня 2025 року.

Після консультацій АРМА проведе відкриті торги в системі Prozorro, щоб обрати управителя, який забезпечить ефективну експлуатацію логістичного комплексу і стабільні надходження до державного бюджету.

Раніше повідомлялось, що АРМА повторно оголосила конкурс на управителя арештованого заводу Медведчука.

Актив включає 100% корпоративних прав, 3 об’єкти нерухомості, 30 транспортних засобів і 2 бетонні вузли. Підприємство вважають одним із провідних виробників будматеріалів у Львівській області.