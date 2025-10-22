Нобелівські лауреати та мільярдери закликали заборонити розробку суперінтелекту на базі ШІ

Понад 800 мільярдерів, експосадовців, лауреатів Нобелівської премії та публічних діячів підписали петицію із закликом заборонити розробку суперінтелекту на основі ШІ.

Документ ініційований некомерційною організацією Future of Life Institute, пише Forbes.

Петиція вимагає "заборони розробки суперінтелекту" до досягнення "широкого наукового консенсусу" щодо безпечності й контрольованості систем та "сильної громадської підтримки".

Серед близько 850 підписантів станом на ранок середи були герцог і герцогиня Сассекські Гаррі та Меган, мільярдер Річард Бренсон, співзасновник Apple Стів Возняк, а також Стів Беннон і Гленн Бек.

До ініціативи також долучилися лауреати Нобелівської премії Джеффрі Гінтон і Йошуа Бенджіо, ексголова Об’єднаного комітету начальників штабів США Майкл Маллен, ексрадниця з нацбезпеки Сьюзан Райс та дослідник Стюарт Рассел.

"ШІ-системи можуть перевершити людей у когнітивних задачах за кілька років. Нам потрібен науковий підхід до створення безпечних систем і більша роль громадськості в цих рішеннях", – заявив Йошуа Бенджіо.

Стюарт Рассел уточнив, що петиція вимагає не повної заборони, а "достатніх заходів безпеки".

Згідно із опитуванням Gallup у вересні 2025 року, 80% американців підтримують запровадження правил безпеки для ШІ навіть ціною уповільнення розвитку. Опитування FLI показало, що 64% вважають суперінтелект небезпечним, якщо не доведено його контроль.

Топменеджери, які прогнозують появу суперінтелекту до 2030 року, зокрема Сем Альтман і Марк Цукерберг, петицію не підписали.

Раніше повідомлялось, у наступні 10-20 років у космосі з'являться перші дата-центри гігаватного масштабу, які завдяки безперервній сонячній енергії зрештою перевершать наземні. Про це заявив засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос додавши, що різке зростання технологій ШІ нагадує бум інтернету початку 2000-х, і попри ризик спекулятивних бульбашок варто зберігати оптимізм.