Засновник Amazon спрогнозував початок будівництва дата-центрів для ШІ у космосі

У наступні 10-20 років у космосі з'являться перші дата-центри гігаватного масштабу, які завдяки безперервній сонячній енергії зрештою перевершать наземні.

Про це засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос заявив на Italian Tech Week у Турині, повідомляє Reuters.

За словами Безоса, різке зростання технологій ШІ нагадує бум інтернету початку 2000-х, і попри ризик спекулятивних бульбашок варто зберігати оптимізм.

"Ці гігантські навчальні кластери краще будувати у космосі, адже там сонячна енергія доступна 24/7 – немає хмар і погоди... Ми зможемо перевершити вартість наземних дата-центрів у найближчі десятиліття", –зазначив він.

Ідея орбітальних дата-центрів набирає обертів на тлі зростання споживання електроенергії та води наземними об'єктами. Безос вважає, що перехід інфраструктури в космос є логічним продовженням того, що вже відбулося з метео- та супутниковим зв'язком: "Наступний крок – дата-центри, а далі – інші види виробництва".

Водночас він визнав виклики, як складність обслуговування і модернізації на орбіті, висока вартість запусків та ризики їхнього провалу. Коментуючи хвилю ШІ, Безос додав: "Слід відокремлювати можливі бульбашки та наслідки їхнього лопання від реальності – суспільні вигоди ШІ є справжніми і будуть широко поширені".

