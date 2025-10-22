Норвегія виділяє додаткові $150 мільйонів на закупівлю газу для України, – Зеленський

Норвегія виділяє Україні близько $150 млн на закупівлю газу на зимовий період.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками візиту до Норвегії.

За словами президента, це третій у 2025 році пакет енергетичної підтримки від Осло. Кошти підуть на забезпечення потреб у газі в опалювальний сезон.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько $150 мільйонів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива", – зазначив Зеленський.

Під час зустрічей він подякував прем’єр-міністру Йонасу Гар Стере за допомогу і поінформував про наслідки російських атак. Обговорювалися потреби України в системах ППО та ракетах до них.

Окремо сторони торкнулися двосторонньої оборонної співпраці, зокрема виробництва дронів і ракет та розширення ініціативи PURL.

Раніше повідомлялось, що Швеція виділить Україні 385 млн шведських крон (35 млн євро) допомоги через механізм Світового банку.

"Кошти мають забезпечити найнагальніші потреби та зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення", йдеться в повідомлені Міністерства закордонних справ Швеції.