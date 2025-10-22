По всій Україні почалися погодинні відключення світла для населення. Який графік у Києві? (оновлено)

В усіх регіонах України, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень.

Як повідомили в "Укренерго", обсяг застосування графіків – до трьох черг одночасно.

Також із 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Дізнатися час і тривалість відключень за вашою адресою можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. [...] Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", – зазначили в "Укренерго".

Зокрема, енергохолдинг ДТЕК оприлюднив графіки відключень у Києві:

Раніше повідомлялося, що графіки стабілізаційних відключень електроенергії для населення 22 жовтня запроваджено у Дніпропетровській області.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Водночас графіки відключень електроенергії для населення досі діяли лише на Чернігівщині, де ситуація з енергопостачанням найскладніша.