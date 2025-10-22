Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
По всій Україні почалися погодинні відключення світла для населення. Який графік у Києві? (оновлено)

В Україні з 16:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень

В усіх регіонах України, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень.

Як повідомили в "Укренерго", обсяг застосування графіків – до трьох черг одночасно.

Також із 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Дізнатися час і тривалість відключень за вашою адресою можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. [...] Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", – зазначили в "Укренерго".

Зокрема, енергохолдинг ДТЕК оприлюднив графіки відключень у Києві:

графіки відключень світла у Києві

графіки відключень світла у Києві

Раніше повідомлялося, що графіки стабілізаційних відключень електроенергії для населення 22 жовтня запроваджено у Дніпропетровській області

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Водночас графіки відключень електроенергії для населення досі діяли лише на Чернігівщині, де ситуація з енергопостачанням найскладніша.

електроенергія (4424) Укренерго (2077) відключення світла (648)
Графіки відключення світла в " Конча Заспа " будуть?
22.10.2025 17:13 Відповісти
І не сподівайтесь.
22.10.2025 17:44 Відповісти
Якщо має бути погано, то типу усім. Ті, хто може собі дозволити генератор викликають у вас ненависть, рівно як і ті, хто по вашому відноситься до прилавку тих 73 відсотків, які вам життя все зіпсували. Які ж ви недалекі заздрісні люди, огидно читати коменти на цьому сайті. Одна суцільна ненависть і туалетна лексика та жарти
22.10.2025 18:28 Відповісти
Безшумний генератор у мене ненависті не викликає. Бо цей шум від нього погано впливає на здоров'я людини.
22.10.2025 18:58 Відповісти

